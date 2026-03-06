Desarticulan banda que secuestró a comerciante y mantenía aterrorizados a vecinos del cerro La Cruz de Valparaíso

Un golpe al crimen organizado propinó este viernes 6 de marzo la 2ª. Comisaría Central de Carabineros Valparaíso, por intermedio de la Sección de Investigación Policial (SIP) que, tras meses de ardua investigación, lograron desarticular a una banda criminal responsable del secuestro de un comerciante, hecho ocurrido durante el año 2025, y que mantenía aterrorizados a los vecinos del cerro La Cruz.

Como resultado de esta investigación dirigida por la Fiscalía Local de Valparaíso, la policía uniformada logró establecer la identidad y el modus operandi de los implicados en el plagio ocurrido el pasado 22 de octubre de 2025. La víctima, un comerciante del Gran Valparaíso, fue interceptada y encerrada durante 14 horas en un inmueble de calle Garibaldi, donde sufrió violentos ataques físicos y psicológicos.

El éxito del operativo es fruto del trabajo especializado de esta unidad policial, que desplegó un exhaustivo plan de diligencias bajo secreto de sumario, tales como análisis de cámaras del sector, estudio de redes sociales, reconocimiento fotográfico y vigilancias discretas, las cuales permitieron ubicar el punto exacto de reclusión de la víctima, además del el rol de cada uno de los integrantes de esta banda.

La investigación no solo acreditó el secuestro ocurrido el 2025, sino que también logró vincular a esta misma organización con múltiples incivilidades y otros delitos que mantenían en constante amenaza a los residentes del cerro La Cruz de Valparaíso.

Tras las gestiones ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se materializaron las órdenes de detención contra los tres acusados como autores del ilícito: un hombre identificado como G.A.M.M., de 35 años, y las mujeres E.M.R.V. de 48 años y L.P.M.D. de 65 años, dos de ellos con detenciones previas por diversos delitos, quienes fueron puestos a disposición del tribunal para el respectivo control de detención.

El comisario de la 2ª Comisaría Central, mayor Guido Klesse, destacó el trabajo metódico, profesional y de excelencia desplegado por la SIP y la coordinación con el Ministerio Público, lo que resultó clave para tener éxito en estas detenciones y así devolver la tranquilidad a las familias del sector, reafirmando el compromiso irrestricto de Carabineros con la seguridad de los habitantes de la ciudad de Valparaíso.

PURANOTICIA