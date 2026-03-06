En prisión preventiva quedó imputado por crimen de futbolista amateur en San Antonio

Luego que el Juzgado de Garantía de San Antonio ampliara 24 horas la detención del imputado por homicidio del futbolista amateur en la cancha Cristo Rey, ubicada en la localidad de Llolleo, este viernes 6 de marzo se llevó a cabo la formalización.

Cabe recordar que el detenido es un hombre de 45 años, quien fue sindicado como el autor del homicidio de Nicolás Vidal Faúndez, de 30 años, hecho registrado el domingo pasado tras el encuentro entre el local Cerro Alegre y Estrella Roja de Valparaíso.

El imputado por estos hechos que tuvieron su origen en una riña comenzada en la cancha y continuada en las tribunas y alrededores del recinto deportivo, fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, porte ilegal de arma de fuego y microtráfico.

Una de las pruebas exhibidas fue un video que muestra la violenta y masiva riña en la cancha Cristo Rey, instancia donde un hombre –que no portaba indumentaria deportiva de ninguno de los clubes– se ubica en la parte baja de la galería visitante y dispara.

En el registro se escuchan una serie de disparos, los que generaron que las personas huyeran despavoridas en diversas direcciones para ponerse a salvo frente a lo que todos pensaban que era una balacera o un enfrentamiento enttre rivales.

Producto de los hechos, por la pena asociada a los delitos imputados y ante un peligro de fuga y riesgo para la seguridad de la sociedad, el Juzgado de Garantía de San Antonio decidió dejar sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva al detenido.

De esta manera, se estableció que el hombre de 45 años fuera enviado al Centro de Detención Preventiva de Santiago 1, mientras que el plazo de investigación se fijó en 100 días, tiempo en que se deberán recopilar antecedentes para iniciar el juicio.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA