Colegio Médico de Valparaíso explica brote de dengue en Rapa Nui y advierte que la clave está en frenar la proliferación del mosquito

La confirmación de siete casos de dengue y seis sospechosos a la espera de resultados encendió las alertas sanitarias tanto en la isla como en la zona continental de la región de Valparaíso frente a este brote de la enfermedad.

Si bien, las personas afectadas se encuentran en buen estado de salud, la presencia del virus reabre la preocupación por la eventual expansión de la enfermedad a otras zonas del país, considerando factores como el desplazamiento de personas y las condiciones climáticas que favorecen la proliferación del mosquito transmisor.

El dengue es una enfermedad viral que puede presentar distintos niveles de gravedad y cuya propagación depende directamente de la presencia del vector.

En ese contexto, Puranoticia.cl conversó con el presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien explicó cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y qué medidas se deben adoptar para evitar su expansión.

"El animal es capaz de transmitirla a seres humanos, puede afectar una zona geográfica y luego eventualmente puede afectar otra, y eso tiene mucho que ver con el movimiento de las personas, que sería una de las explicaciones de cómo este mosquito logra infectarse en Rapa Nui", señaló el facultativo.

Asimismo, explicó que "el dengue es una enfermedad viral, que se caracteriza por fiebre y dolor de cabeza, una fiebre que puede ir desde leve hasta ser muy intensa. Muchas veces se acompaña de dolor articular, dolor muscular y puede tener una forma grave, que se llama la forma hemorrágica, en la cual la persona puede sufrir distintas hemorragias y que puede producir dificultad respiratoria y falla de distintos órganos".

El especialista detalló que la transmisión no ocurre por cualquier mosquito, pues "sabemos que esta es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito, pero no cualquier mosquito, sino que es el famoso Aedes aegypti, que es el mismo que transmite la malaria, por ejemplo. Y ese es mosquito es capaz de transmitir la enfermedad, pero para transmitirla, el mosquito tiene que tener el virus en su interior".

Sobre cómo se infecta el insecto, el titular regional del Colmed precisó que "principalmente picando a personas que tienen la enfermedad, entonces el mosquito se infecta y ese mosquito infectado puede contagiar a otras personas”.

El médico subrayó que el punto crítico para evitar brotes está en el control del vector, indicando que "la clave está en prevenir la proliforación del mosquito de este tipo, porque esta enfermedad no la transmite otro tipo de mosquito. Es éste en particular”.

Asimismo, recordó que hace algunos meses se detectó la presencia de este mosquito en la zona continental, "específicamente en Los Andes, en el cruce fronterizo, y se había activado todo un protocolo porque si está el mosquito que es capaz de transmitir la enfermedad y llega a picar a una persona que porta el dengue, va a poder empezar a contagiar a otros y ahí se empieza a producir”.

RECOMENDACIONES

En cuanto a las medidas preventivas, el Dr. De la Torre enfatizó en conversación con Puranoticia.cl el rol que deben cumplir las autoridades sanitarias y la comunidad.

"La autoridad tiene dos misiones: la primera misión es evitar la proliferación de mosquitos y esa es la explicación de por qué estamos viendo esto en esta época del año y en este lugar geográfico, con clima mediterráneo, bastante húmedo, calor, llueve, se produce entonces acumulaciones de agua en lugares que pueden ser maceteros, pequeñas pozas, baldes o en áreas pantanosas y luego el mosquito, por el calor, se multiplica con mayor velocidad y entonces tienes un crecimiento del mosquito", dijo.

Asimismo, planteó que "esa es la primera tarea que la Seremi tiene que encabezar, que son tareas de higiene medioambiental, que consisten en evitar que el mosquito se pueda reproducir, con tareas de fumigación, pero también educando a toda la ciudadanía a evitar tener aguas empantanadas".

De esta forma, el especialista reiteró que el control del dengue no solo depende de la vigilancia epidemiológica, sino también de la eliminación de focos de agua estancada y de la acción coordinada entre autoridades y comunidad, especialmente en zonas donde el mosquito transmisor ya ha sido detectado, como en Rapa Nui o Los Andes.

PURANOTICIA