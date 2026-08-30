Padre de menor de 5 años intoxicado con cocaína en Viña del Mar queda en prisión preventiva

En prisión preventiva quedó el padre de un menor de tan solo 5 años que llegó hasta la urgencia del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, luego de haber presentado fuertes convulsiones, lo que finalmente había sido provocado tras una intoxicación por consumo de cocaína.

Todo comenzó el pasado 27 de agosto, cuando el niño debió ser ingresado de urgencia en el recinto asistencial de la Ciudad Jardín donde, tras los exámenes de rigor realizados por el personal médico, se pudo establecer la presencia de cocaína en su organismo.

Tras el resultado, la Fiscalía de Flagrancia solicitó la investigación del caso por parte de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI, quienes llegaron hasta la vivienda donde reside el menor en el sector de Recreo, lugar en el que se encontraron envoltorios con la droga, por lo que su padre fue detenido en flagrancia.

El sujeto de 48 años de edad, fue formalizado durante la jornada de este domingo, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, situación por la cual el Tribunal de Garantía de Viña del Mar decretara la medida cautelar de presión preventiva.

PURANOTICIA