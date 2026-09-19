Cinematográfico accidente automovilístico: vehículo quedó montado sobre otro automóvil en San Felipe

Un complejo accidente de tránsito se registró durante la tarde de este sábado en la comuna de San Felipe en la región de Valparaíso, donde uno de los automóviles involucrados incluso terminó sobre el otro vehículo.

El siniestro se registró específicamente en la intersección de Traslaviña con Artemón Cifuentes de la comuna, el cual involucro a dos vehículos particulares.

Hasta el lugar de la emergencia llegó personal de Bomberos donde, hasta el momento, se desconoce el estado de salud de los involucrados en el accidente vial, además de las causas que originaron la colisión.

Las autoridades hacen un llamado a transitar con precaución en el sector, debido a que aún se mantienen realizando diligencias los equipos de emergencia.

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