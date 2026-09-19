Miles de familias disfrutaron masiva Fiesta de la Chilenidad gratuita en Villa Alemana

Con música, gastronomía y un parque lleno de familias, Villa Alemana celebró este 18 de septiembre una masiva Fiesta de la Chilenidad en el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz, ex Parque Rotario. La actividad, organizada por la Municipalidad, reunió a vecinos de distintos sectores de la comuna en una jornada gratuita de tradición y entretención que culminó con el show del ex vocalista de Hechizo, Felipe Caballero.

La jornada criolla incluyó al Conjunto Folclórico Raíces, Fantasía Cuequera y Nahuel Peñi, además de comida típica, food trucks, emprendimientos y juegos para niños y jóvenes.

El alcalde Nelson Estay valoró la respuesta del público. “Estamos muy contentos, mucha gente, muchas familias, que es lo más importante, mucha seguridad. Es una fiesta en la que la gente confió nuevamente en el municipio y lo que nosotros estamos ofreciendo es pasarlo bien, buena comida, bailar harto y entretención tanto para adultos como para niños”, señaló.

Entre los asistentes, Ignacio Ognio destacó que “en estas fechas lo importante es pasarlo en familia. Todo bastante bueno y económico, y que sea gratuita la entrada también se agradece”. Natalia Ramírez agregó que “me parece súper bueno, sobre todo porque es gratuito y muy familiar. Vine con toda mi familia y mi hija pudo disfrutar mucho”.

La actividad también abrió un espacio para los emprendedores. Polin Plaza, de Sabores Lo Hidalgo, sostuvo que las condiciones de participación “nos permiten tener precios súper accesibles para todas las familias, para que vengan en grupos, coman rico y puedan pasar un 18 acá, en su ciudad, en Villa Alemana”.

El cierre estuvo a cargo de Felipe Caballero, quien desde las 18:30 horas hizo bailar y corear sus canciones al público. “Me voy con el corazón llenito porque el recibimiento del público fue recíproco. Estoy muy contento y esperanzado porque sea la primera de tantas veces que voy a estar acá con toda mi gente linda de Villa Alemana”, señaló.

El alcalde Estay concluyó agradeciendo la confianza de los miles de asistentes y señalando que “necesitamos tener espacios para las familias en Villa Alemana. Este es un evento que nos recuerda nuestra chilenidad y nuestros valores patrios, con folclor, juegos típicos y, lo más importante, un buen ambiente”.

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