Encuentran sin vida a sujeto que se lanzó al agua en desembocadura del río Aconcagua en Concón

Luego de un arduo trabajo en el sector de la desembocadura del río Aconcagua, en la comuna de Concón en la región de Valparaíso, durante la mañana de este sábado se encontró el cuerpo de la persona que se mantenía desaparecida desde la tarde de este viernes.

Más de 100 personas participaron de la rebusca, donde destacó la participación del Bote Salvavidas, Carabineros de Chile y Equipos de la Armada de Chile que se colocaron a disposición para poder encontrar al hombre.

Además, las autoridades hicieron un llamado a no bañarse en los lugares que no están habilitados para aquello, como es la desembocadura del río Aconcagua.

Cabe recordar, que en horas de la tarde de este viernes, un llamado al servicio de alertas 137 de la Armada de Chile advirtió de la desaparición de un hombre que habría ingresado al mar en el sector de la desembocadura del río Aconcagua, perdiéndose su rastro y sin lograr retornar a tierra.

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