Menor de 5 años es ingresado de urgencia por intoxicación con cocaína en Viña del Mar: Padre fue detenido

Un menor de tan solo 5 años ingresó el pasado 28 de agosto de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, luego de haber sufrido fuertes convulsiones, lo que finalmente se debió a una intoxicación por consumo de cocaína.

Tras los exámenes de rigor realizados por el personal médico, se pude establecer la presencia de cocaína en su organismo, por lo que la Fiscalía de Flagrancia solicitó la investigación del caso por parte de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI.

Posteriormente, tras realizarse el registro del domicilio donde reside el niño, se encontraron envoltorios con la droga, por lo que su padre fue detenido.

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