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Menor de 5 años es ingresado de urgencia por intoxicación con cocaína en Viña del Mar: Padre fue detenido

Menor de 5 años es ingresado de urgencia por intoxicación con cocaína en Viña del Mar: Padre fue detenido

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Tras los exámenes de rigor realizados por el personal médico del Hospital Gustavo Fricke de la Ciudad Jardín, se pudo establecer la presencia de cocaína en su organismo, lo que derivó en el registro del domicilio donde reside el niño, donde se encontraron diversos envoltorios con la droga, por lo que su padre fue detenido.

Menor de 5 años es ingresado de urgencia por intoxicación con cocaína en Viña del Mar: Padre fue detenido
Domingo 30 de agosto de 2026 16:28
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Un menor de tan solo 5 años ingresó el pasado 28 de agosto de urgencia al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, luego de haber sufrido fuertes convulsiones, lo que finalmente se debió a una intoxicación por consumo de cocaína.

Tras los exámenes de rigor realizados por el personal médico, se pude establecer la presencia de cocaína en su organismo, por lo que la Fiscalía de Flagrancia solicitó la investigación del caso por parte de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI.

Posteriormente, tras realizarse el registro del domicilio donde reside el niño, se encontraron envoltorios con la droga, por lo que su padre fue detenido.

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