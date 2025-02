Otro Festival sin el hotel O’Higgins: Ripamonti dice que vuelve en cuatro años

Un 21 de febrero de 1960 fue la primera edición del Festival de la Canción de Viña del Mar y, poco a poco, este certamen musical organizado por el municipio de la Ciudad Jardín se fue convirtiendo en el foco de atracción de los viñamarinos y de gente de regiones que se trasladaban hasta el frontis del inmueble, intentando saltar o sacar de cuajo las vallas papales que las separaban de sus artistas favoritos.

Si bien, en los primeros años, este evento se centraba en las competencias musicales, en las que participaban varios países, fue tan grande y, a ratos, desbordante el interés de la ciudadanía en los artistas que llegaban al Hotel O ‘Higgins, que todas las miradas se centraban en ese hotel.

Los fanáticos se pasaban días enteros, sentados en el suelo o a pie, bajo el sol de febrero, para ver cuándo entraban y salían los cantantes, los músicos, los miembros del jurado, los animadores, los bailarines. Todo lo que salía del O’ Higgins y se movía despertaba el griterío de la gente. El Hotel O’ Higgins fue el ADN del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Al hablar del antiguo Hotel O’ Higgins, de inmediato se vienen a la mente los recuerdos y el hecho de que el inmueble fuera un protagonista invisible de historias de bar y servicio a la habitación, por ejemplo, albergando al grupo argentino, Soda Stereo, a Julio Iglesias, José Luis “Puma” Rodríguez, Raphael y a Juan Guillermo Vivado, entonces por aquellos años, el conductor de “Aquí, Hotel O’ Higgins”, el recordado programa festivalero de televisión.

Tal vez nadie olvida, por aquellos años, la presencia de otros grandes en el mismo hotel y que estuvieron en la Quinta Vergara como Miguel Bosé, Raphael, Nidia Caro, Luis Miguel, Rafaela Carra, Juan Gabriel, la actriz estadounidense, Lindsay Wagner más conocida por su personaje de la “Mujer Biónica” y la conductora de noticias y modelo, Raquel Argandoña, con su traje plateado.

EL ABRUPTO CIERRE

En febrero de 2020, el inmueble bajó la cortina en medio del estallido social luego de que sus dependencias fueran atacadas por desconocidos. La situación obligó al desalojo de los trabajadores y de los pasajeros. Y, en medio de este complejo escenario, la gerencia del recinto informó, en ese año, su cierre indefinido.

La noticia se conoció a través de un comunicado del gerente de icónico Hotel O’ Higgins, José Antonio Dávalos, quien señaló: "Frente a los hechos de público conocimiento acontecidos ayer que causaron graves daños a la propiedad municipal y privada, poniendo en riesgo la vida y la integridad de nuestro personal y nuestros clientes, nos hemos visto obligados a suspender indefinidamente el funcionamiento del hotel".

Tras el cierre, en abril de 2020, el emblemático edificio se habilitó como residencia sanitaria para recibir a personas contagiadas con Coronavirus (Covid-19) y los pacientes pudieran cumplir ahí el período de cuarentena. Además, en 2022 se realizaron dos remates en los que se pusieron a la venta muebles antiguos, un piano de cola y otros artículos históricos para saldar una deuda de más de 180 millones de pesos con el municipio.

Cuatro años después, en octubre de 2024, la municipalidad de Viña del Mar, recuperó el recinto y, desde entonces, sus instalaciones se utilizan para actividades artísticas. Además, la administración de la alcaldesa, Macarena Ripamonti –en su primer período edilicio- puso en marcha un plan de recuperación del emblemático Hotel O ‘Higgins para convertirlo en un espacio de encuentro y desarrollo de la cultura en la comuna.

UN LUGAR DE ENCUENTRO INOLVIDABLE

Francisco Casanova, arquitecto de Viña del Mar, señaló a Puranoticia.cl que “en lo personal, hoy en día, es muy triste ver convertido un hito importante de la arquitectura de mediados de los años 30 en sólo un trozo de piedra en la mitad de la ciudad. Hay que recordar que las obras “son tan sólo piedra” hasta que el hombre las habita y le da destino a su uso, desde la arquitectura”.

Agregó que “respecto al edificio en uso, su presencia en la ciudad era signo de decoro, entendiendo esto como el honor, respeto y reverencia por el lugar que no sólo era un sitio de encuentro, sino también de cultura que cada año se hacía presente por el arribo de artistas internacionales y nacionales”.

El reconocido arquitecto de la Ciudad Jardín manifestó retrocediendo en el tiempo que “ya siendo profesional, me gustaba ir al bar y tranquilamente disfrutar de un buen trago de autor o los clásicos de siempre con una atención muy buena de gente, ya difícil de reconocer...Hoy en día, vas a un bar cualquiera y, al día siguiente, el que te atendió ya no está más, en cambio uno podía dejar de ir varios años y el barman era el mismo. Era un bar de los años 30 un poco lúgubre, luz baja, con las manos arriba, incluso, tocabas el cielo, porque era bajo en su altura, con sitiales de cuero. El olor a puro, Old Spice, Brut y Flaño, aromas difíciles de encontrar en alguien con menos de 50 años”.

El concejal de Viña del Mar, José Tomás Bartolucci indicó a Puranoticia.cl que “todos nos quedamos con la imagen del Hotel O’ Higgins como centro de hotelería. En 2020, en el marco de manifestaciones post estallido social, vehículos que estaban en el exterior fueron quemados y también el hall, del inmueble. Luego de eso, vinieron situaciones de detrimento de la capacidad hotelera, después se vendieron sus muebles y, luego, se han instalado dependencias municipales que son soluciones parche. El Hotel O’Higgins tenemos que recuperarlo como un hotel o un centro de convenciones, un boulevard gastronómico, pero en su parte superior que sea un hotel, tal como se propone en el estudio que contrató la propia municipalidad”.

El edil manifestó que “queremos recuperarlo como hotel, porque alrededor están pasando cosas muy interesantes. El Teatro Municipal tiene una cartelera extraordinaria, el Museo Artequin tiene una capacidad renovada, tenemos el Palacio Vergara. Al O’Higgins tenemos que potenciarlo como hotel y darle el destino que merece”.

La ex concejala, Laura Gianicci -quien durante los veinte años que estuvo en ese cargo-, concurrió con frecuencia a este inmueble, sostuvo a Puranoticia.cl que “el Hotel O’Higgins es parte del patrimonio de nuestra ciudad, es parte de la historia del país, del Festival de la Canción de Viña del Mar, donde se alojaban los artistas, todo lo que era turismo era en el Hotel O’ Higgins. Te diría que junto al Casino eran los dos centros turísticos y símbolos. El hotel tenía el bar más hermoso de Viña, era muy concurrido por los políticos y en el Concejo realizábamos ahí algunas sesiones de comisiones”.

Laura Gianicci sostiene que “soy de la tesis de que el hotel tiene que volver a ser lo que era, con todos los arreglos obvios que hay que hacerle, por supuesto. Está bueno de ir destruyendo la historia de nuestra comuna”.

LO QUE SE VIENE

, el Concejo Municipal aprobó la Consultoría de Arquitectura y Estructura para recuperar el edificio y, en septiembre, la. La idea, que se encuentra en ejecución, es hacer un levantamiento de arquitectura, estructuras y especialidades para definir recomendaciones, de acuerdo al estado actual del inmueble, sobre las posibles intervenciones que permitan recuperar el emblemático edificio y consolidarlo como un polo económico y turístico.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti al ser consultada por Puranoticia.cl respecto de cómo va el proceso para recuperar, eventualmente, el Hotel O’Higgins, afirmó que el inmueble ha funcionado durante cuatro años como un centro cultural. “Hay del orden de dos mil personas semanales utilizando el Hotel O’Higgins. Ahí tiene sede una Escuela de Formación Artística que se denomina Casa de las Artes que reúne a vecinos de todas las edades, es un espacio donde se han hecho encuentros folclóricos Latinoamericanos, tenemos también clases de otros centros de formación artística y, además, es un espacio comunitario donde tenemos la Oficina de Información Turística y otras dependencias municipales. No es un lugar que esté cerrado y que no se utilice para nada”.

La autoridad comunal adelantó a Puranoticia.cl que “necesitamos recuperar el Hotel O’ Higgins, pero no como era antes, con restaurantes de calidad, con espacios para poder tener galerías. Hicimos un diseño a partir de los propios gremios privados y tener un Auditorio para realizar, por ejemplo, café concert, teatro”.

La alcaldesa, Macarena Ripamonti planteó que otra de las ideas que se implementará tiene que ver con cambiar el modelo de negocios del hotel. “Para lograr eso, teníamos que realizar un estudio de especialidades, es decir, todo lo técnico que tiene el hotel, las dificultades normativas, de Plan Regulador, el estado de sus calderas, de su electricidad, para que podamos tomar la determinación de cuánto es lo que cuesta una reinversión por parte de algún privado y hacer un sistema de concesiones por largos años”.

Ripamonti señaló que “la Consultora está a punto de entregar el estudio de especialidades y esperamos tener un proceso para tener un nuevo Hotel O’ Higgins, durante estos cuatro años. A propósito del próximo Festival de la Canción de Viña del Mar, vamos a tener un despliegue en el hotel, habrá una muestra historiográfica con todos los elementos de la Canción de Viña del Mar que será público para que la gente lo pueda visitar. Los despachos de Mega serán desde el Hotel O’Higgins y, además, vamos a tener podcast y medios regionales que van a utilizar las dependencias para hacer despachos y el despliegue comunicacional de toda la cobertura del evento”.

