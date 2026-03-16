Organización viñamarina pide reforzar medidas ante inseguridad y contaminación en el borde costero de la comuna

La Fundación Comité de Defensa del Borde Costero de Viña del Mar realizó su Asamblea Anual, instancia en la que se revisó el trabajo desarrollado durante 2025 y los primeros meses de 2026, junto con los principales desafíos para el año en curso.

Así es como se destacó el intenso trabajo en reuniones con autoridades, dirigentes sociales y organismos públicos. También la participación con otras organizaciones en temas como la seguridad, recordando que sectores como Forestal esperan hace más de 10 años por una Subcomisaría. Otro de los puntos abordados dice relación con la preocupación de vecinos del borde costero afectados por contaminación en el paño Las Salinas, tema que aborda largamente Puranoticia.cl en un reportaje.

El trabajo sostenido de la fundación en la defensa del borde costero ha derivado en que se adopten medidas, como una mayor dotación de seguridad ciudadana y carabineros, parquímetros, suspensión de food trucks y mejoras en el desordenado tránsito vehicular, aunque aún las califican de insuficientes.

La vocera de la fundación, María Adela Baeza, comentó que "seguiremos trabajando con determinación para recuperar la dignidad, el valor y el carácter histórico del borde costero. Viña del Mar merece un paseo marítimo seguro, acogedor y en armonía con su paisaje natural”.

Un eje central de la asamblea fue la recuperación del valor cultural y patrimonial del borde costero, incluyendo el reconocimiento de los artesanos históricos, parte esencial de la identidad viva de la ciudad. También se presentó el plan de trabajo para los próximos meses, que contempla nuevas gestiones ante autoridades regionales, comunales y nacionales, además del fortalecimiento de las comisiones de trabajo junto al impulso de iniciativas en educación, turismo y patrimonio.

La entidad concluyó con un llamado a los vecinos y organizaciones sociales a seguir participando activamente en la recuperación del borde costero. "Viñamarinos, solo una ciudadanía organizada y persistente logra que las autoridades actúen. Se necesita una voluntad política transversal y sostenida para construir una ciudad que responda realmente a sus vecinos. Sigamos juntos defendiendo el borde costero que nos pertenece", sentenció la organización vecinal viñamarina.

PURANOTICIA