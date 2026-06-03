Impulsan innovador proyecto de digitalización patrimonial 3D para preservar edificios históricos en la región de Valparaíso

Con el objetivo de aportar a la conservación del patrimonio arquitectónico mediante el uso de nuevas tecnologías, Joaquín Medel, estudiante de Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM), Sede Viña del Mar, está desarrollando un proyecto orientado a la creación de un laboratorio de digitalización patrimonial 3D al interior de la casa de estudios.

La iniciativa, vinculada al Departamento de Diseño y Manufactura (DIMA), busca implementar tecnologías de escaneo tridimensional para generar registros de alta exactitud tanto de espacios patrimoniales como de objetos históricos, permitiendo preservar información arquitectónica, estructural y patrimonial de manera digital.

Según explicó el estudiante, "muchas estructuras patrimoniales están constantemente expuestas al deterioro, incendios o sismos, y en muchos casos no existe documentación técnica actualizada que permita recuperarlas adecuadamente. La preservación digital permite resguardar información valiosa y conservar parte de la historia y memoria patrimonial”.

Para el desarrollo del proyecto se están utilizando diversas tecnologías de escaneo y procesamiento digital, entre ellas el escáner láser Trimble X7, el escáner Creality Raptor y el brazo de medición FARO Edge, además de software especializado para el procesamiento y reconstrucción digital de la información capturada.

Estas herramientas permiten generar modelos tridimensionales de alta precisión, capaces de representar dimensiones, geometrías y detalles arquitectónicos de estructuras y objetos patrimoniales de manera mucho más completa que un levantamiento tradicional.

El estudiante destacó que "estas herramientas podrían utilizarse en museos, iglesias, edificios históricos, sitios arqueológicos e incluso espacios urbanos completos, apoyando procesos de conservación, restauración y gestión patrimonial. Además, también abren oportunidades para la educación, la difusión cultural y el desarrollo de recorridos virtuales”.

Uno de los espacios donde ya se ha implementado parte de este trabajo es el Palacio Lyon, sede del Museo de Historia Natural de Valparaíso, donde el proyecto ha recibido una positiva recepción tanto desde el ámbito cultural como desde el propio museo.

Mario Salina, profesor del DIMA y guía de tesis de Joaquín Medel, subrayó que “para el Departamento este proyecto tiene una doble relevancia, por una parte, es una gran oportunidad dar a conocer nuestras capacidades tecnológicas y profesionales hacia la industria y otros espacios de la sociedad y, por otro lado, es muy satisfactorio poder agregar a nuestro foco de interés un ámbito que en nuestro país está muy desprotegido que es la conservación patrimonial”.

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