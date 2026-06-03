Sebastián Chacana fue designado como nuevo director regional del Fosis en Valparaíso

Sebastián Chacana Basáez asumió como el nuevo director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) en la región de Valparaíso, servicio asociado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La nueva autoridad tendrá como principal desafío impulsar las políticas públicas del servicio orientadas al emprendimiento, el apoyo a las familias, la seguridad alimentaria, los proyectos comunitarios, la habitabilidad y la innovación social, con el objetivo de contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social.

El ingeniero agrónomo se integra al equipo del Fosis, respaldado por una destacada trayectoria en el ámbito público y social. El nuevo director regional se desempeñaba como Concejal de Zapallar, cargo que ejercía desde 2021, tras una trayectoria de casi 10 años como funcionario municipal en la misma comuna del litoral norte.

La autoridad destacó que "me incorporo a un servicio público muy valorado por la ciudadanía, con un equipo regional de gran experiencia y vocación de servicio. Asumo esta tarea con compromiso, con el objetivo de seguir acercando oportunidades a las personas, familias y comunidades que más lo necesitan, para fortalecer su desarrollo y trabajar para construir un Chile con mayor apoyo para todos".

Este 2026, el Fosis impulsará los programas sociales que han permitido a miles de emprendedores y familias vulnerables acceder a herramientas y oportunidades para mejorar su calidad de vida en la región de Valparaíso.

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