Malos olores causaron náuseas, mareos, vómitos y evacuación de edificio en Viña del Mar: vecinos apuntan a obras en Las Salinas

Preocupación existe entre residentes del borde costero de Viña del Mar, específicamente de los condominios Coraceros, Mare Nostrum y Meseta Atlántico, luego de que en menos de un mes se registraran oficialmente dos episodios de malos olores que derivaron en la activación de procedimientos de emergencia.

Según relatan vecinos del sector, estas emanaciones coincidirían con los trabajos de remediación de suelo que desarrolla la Inmobiliaria Las Salinas en el terreno de las ex petroleras, donde actualmente se realizan movimientos de tierra como parte de un proceso de regeneración urbana previo a un futuro megaproyecto.

Los episodios informados por los vecinos se registraron los días miércoles 18 de febrero y miércoles 11 de marzo, cerca de las 11:00 horas, cuando residentes de este sector de la Ciudad Jardín denunciaron la presencia de fuertes olores que habrían provocado síntomas de malestar e intoxicación entre algunas personas.

Debido a estas denuncias, hasta la intersección de avenida Coraceros con calle 18 Norte concurrieron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, además de funcionarios de Carabineros, equipos de Seguridad Ciudadana con móviles TENS de la Municipalidad de la Ciudad Jardín, personal del SAMU y trabajadores del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres de la casa edilicia.

De estos procedimientos dejó constancia Bomberos, que reportó una "emergencia de materiales peligrosos" el 8 de febrero a las 11:48 horas, y nuevamente una "emergencia de materiales peligrosos" el 11 de marzo a las 11:34 horas.

En el lugar se realizaron acciones de verificación y fiscalización ante reportes de emanaciones de olores de origen desconocido en las inmediaciones donde se emplaza la constructora Las Salinas, ubicada en la intersección de calle 18 Norte con Nueva Libertad. Vecinos señalaron que los “olores desconocidos” se percibían en distintos puntos del sector, lo que generó preocupación entre los residentes y motivó la activación de los protocolos de emergencia por los posibles efectos en la salud.

En conversación con Puranoticia.cl, una vecina del sector, Marcela Gómez, sostuvo que "mucha gente se ha sentido mal y resulta que uno avisa a la gente de Las Salinas, nos dicen que realizaron las mediciones y que éstas están bien, dentro del rango normal, pero esto no es así".

La residente añadió que "vinieron los Bomberos, atendieron a las personas que se sentían mal, hicieron las mediciones correspondientes y decían que no habrían problemas de que fuera a explotar esto de los malos olores, pero sí dijo que era un olor que provocaba toxicidad".

El episodio más reciente, ocurrido el 11 de marzo, generó incluso la evacuación del sector más afectado del condominio Coraceros. Según relataron vecinos a los organismos de emergencia, varias personas presentaban síntomas asociados a una posible exposición a agentes irritantes o contaminantes, entre ellos náuseas, vómitos, mareos y malestar general.

Ante esta situación, y por disposición de Bomberos, se realizó la evacuación de la totalidad de los residentes del edificio hacia una zona segura. En el procedimiento también participaron las unidades TENS de la Dirección de Seguridad Pública, con el objetivo de realizar una primera evaluación de las personas que presentaban síntomas.

Sobre lo ocurrido, la vecina indicó que "niños y adultos mayores se sentían mal, con vómitos. Y eso me preocupa a mí porque hay personas que son más sensibles a esto. Después se fue a hablar con la administración y dicen que todo está bien y al final no pasa nada".

Asimismo, explicó que tras los episodios, Las Salinas habría adoptado algunas medidas operativas, señalando que "la empresa para la obra medio día, pero después continúan. Yo fui a hablar con la administración y dijeron que iban a disminuir los horarios de trabajo", agregando que "yo he sentido los olores en otros días, pero no se ha reportado gente que se haya sentido mal como los otros dos días más graves".

Cabe señalar que Puranoticia.cl se contactó con el área de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar para conocer las evaluaciones realizadas por sus voluntarios durante ambas emergencias de febrero y marzo. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha recibido respuesta alguna de la institución.

LA DEFENSA DE LAS SALINAS

Quienes sí respondieron a las consultas de Puranoticia.cl fue la empresa Las Salinas que ejecuta los trabajos frente al borde costero viñamarino. Consultados por estos episodios de malos olores, Stephanie Rotella, gerenta de medio ambiente de la firma.

Al respecto explicó que "el proyecto de saneamiento lleva más de 18 meses en operaciones. Son 560 días desde que iniciamos. Desde el inicio implementamos un completo sistema de monitoreo de todas las variables ambientales del proyecto. La evaluación ambiental fue prolongada y se consideraron todas las variables ambientales relevantes. Estos monitoreos han manifestado el cumplimiento irrestricto de todas esas variables. Eso es importante porque hemos sido fiscalizados y el proyecto se ha ejecutado con todas esas variables continuamente monitoreadas. Además hemos sido fiscalizados más de 13 oportunidades, así que eso es sumamente relevante".

Pero más allá de que Las Salinas asegura cumplir con todo lo exigido, lo concreto es que sí hubo dos días con una emergencia a cuesta en los alrededores. En ese sentido, expuso que "en ninguno de los días se han manifestado desviaciones respecto de las variables relevantes del proyecto. Por eso nuestro equipo está trabajando constantemente y monitoreando, y es súper relevante mantener todo para poder hacer este seguimiento. Pero claro, lo que digo es durante toda nuestra operación.

Así es como Rotella reiteró que "nada peligroso. Hay que tenerlo súper claro. Estas variables han sido estratégicamente definidas por la autoridad ambiental porque son parte de nuestra evaluación ambiental, y son aquellas relevantes al proyecto. Esas monitoreamos y constantemente hacemos seguimiento para el cumplimiento de este proceso que es normado durante todos estos meses".

Luego, la gerenta de medio ambiente reconoció que "efectivamente en ocasiones, debido a que hay movimiento de suelo, pueden generarse percepciones de olores en personas que son más sensibles porque la nariz humana es un instrumento infinitamente más complejo, pero las variables relevantes que son parte de eventuales situaciones de riesgo están bajo control, y las percepciones es otra materia. El olor es muchísimo más complejo. Se pueden percibir en ocasiones muy puntuales, pero lo relevante son las condiciones climáticas: menor humedad o mayor temperaturas, efectivamente esas condiciones pueden aumentar la percepción, pero las variables relevantes han estado todas en cumplimiento irrestricto durante estos 18 meses".

Finalmente manifestó a Puranoticia.cl que "el compromiso es constante y permanente. Tenemos un canal de comunicación abierto, a través de todas nuestras plataformas. Tenemos el terreno abierto para quienes quieran conocer el proyecto desde adentro, visitando la biopila, visitando nuestras obras. Ese es nuestro compromiso".

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