Al menos dos personas habrían resultado fallecidas y cinco heridas de gravedad tras balacera en el sector Rodelillo de Valparaíso

Una balacera dejó como saldo preliminar a dos personas fallecidas y otras cinco heridas de gravedad en el sector Rodelillo de la ciudad de Valparaíso.

Una de las personas que perdió la vida entre Avenida Rodelillo y calle María Labrin, se trataría de una adolescente de 17 años.

Un vehículo en movimiento llegó al lugar y sus ocupantes habrían efectuado una ráfaga de disparos en plena vía pública, impactando a personas que se encontraban en el lugar.

Los heridos fueron trasladados de urgencia por equipos de emergencia a distintos centros asistenciales.

Personal de Carabineros asistió al sitio del suceso aislando el área, mientras que los equipos especializados realizan las primeras diligencias investigativas.

(Imagen referencial)

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