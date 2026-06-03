Al menos dos personas habrían resultado fallecidas y cinco heridas de gravedad tras balacera en el sector Rodelillo de Valparaíso

Según información preliminar, un vehículo en movimiento llegó al lugar y sus ocupantes habrían efectuado una ráfaga de disparos en plena vía pública, impactando a personas que se encontraban en el lugar.
Una balacera dejó como saldo preliminar a dos personas fallecidas y otras cinco heridas de gravedad en el sector Rodelillo de la ciudad de Valparaíso.
Una de las personas que perdió la vida entre Avenida Rodelillo y calle María Labrin, se trataría de una adolescente de 17 años.
Un vehículo en movimiento llegó al lugar y sus ocupantes habrían efectuado una ráfaga de disparos en plena vía pública, impactando a personas que se encontraban en el lugar.
Los heridos fueron trasladados de urgencia por equipos de emergencia a distintos centros asistenciales.
Personal de Carabineros asistió al sitio del suceso aislando el área, mientras que los equipos especializados realizan las primeras diligencias investigativas.
(Imagen referencial)
PURANOTICIA