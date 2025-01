Opción presidencial de Ricardo Lagos Weber, cada vez más real: Senador de Valparaíso concita apoyos como el "plan B" del PPD

Tal como lo planteó Puranoticia.cl en un artículo publicado el pasado 3 de enero, la opción de que el senador Ricardo Lagos Weber pueda ser candidato a la Presidencia de Chile es real. Y más aún luego que figuras del Partido por la Democracia (PPD) afirmaran que la alternativa del legislador cobra fuerza como Plan B, en caso que la principal figura de la tienda, la ministra Carolina Tohá, desista de aquella competencia.

Vale recordar que en «La Entrevista», de Puranoticia.cl, el parlamentario de la región de Valparaíso señaló ante la posibilidad de ser una opción presidencial del PPD que "es una pregunta que no es el minuto de responderla. Lo digo así", para luego agregar que "ahora, lo que hay que hacer –en mi caso– es actuar con el nombre que está sobre la mesa –de manera implícita para unos, explícita para otros– que es Carolina, y a medida que prenda y tenga disposición y respaldo, va a contar con nuestro apoyo".

Pero lo cierto es que su nombre concita apoyos en el PPD. Uno de ellos es el del ex ministro Francisco Vidal, quien dijo a El Conquistador que "la primera opción es Carolina Tohá. Si ella, por cualquier razón, dice que quiere seguir con el Presidente hasta el 11 de marzo del 2026, la segunda opción es Lagos Weber".

Quienes promueven la alternativa de Ricardo Lagos Weber apuntan a que la Ministra del Interior y Seguridad Pública actualmente marca poco en las encuestas, lo que podría derivar en que desista de participar. Ahí tomaría fuerza la figura del Senador de Valparaíso, apelando tanto a su interés de participar (tal como lo intentó el 2021) como a la "marca Lagos", en alusión al trabajo también desarrollado por su padre, el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), según consigna La Segunda.

Pero más allá de que su nombre esté concitando intereses en la colectividad, lo cierto es que Lagos Weber se mantiene al margen de la discusión (al menos públicamente). En declaraciones a El Mercurio, el congresista sostuvo respecto a la propuesta de Francisco Vidal que "todavía no tenemos ni plan A", para luego agregar que "agradezco que pongan mi nombre, pero Carolina es la que cuenta con todo nuestro apoyo".

Quien estaría descartando de momento la opción presidencial de Lagos Weber sería el ex senador Guido Girardi, quien –según La Segunda– estaría convencido que Tohá quiere competir y que saldrá en marzo del Gobierno. No obstante, este presunto apoyo a la Ministra del Interior no sería tan real, puesto que fuentes en el PPD afirman al vespertino que su verdadera intención es competir él por La Moneda. Tampoco se descarta una primaria entre Girardi, Lagos Weber, Raúl Soto y Francisco Vidal.

Más allá del interés de algunos para que el Senador por Valparaíso pueda ser candidato a la Presidencia en caso que Carolina Tohá desista de hacerlo, lo cierto es que ni siquiera el propio Lagos Weber lo ha manifestado públicamente. Y es que no son pocos los que creen que su verdadero interés está en ser el primer secretario del Tratado Global de los Océanos de la ONU, en caso de que prospere la solicitud chilena de que sea Valparaíso la ciudad que lo albergue como sede permanente.

