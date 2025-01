¿Ricardo Lagos Weber presidenciable? A la espera de definición de Tohá, Senador por Valparaíso no le cierra la puerta a La Moneda

Este 2025 será un año fuertemente marcado por lo político, considerando que a mediados de noviembre Chile deberá elegir a su nuevo Presidente de la República, pero también renovar la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado, incluida la región de Valparaíso donde se espera una sabrosa y reñida contienda electoral.

Es por ello que desde gran parte de los partidos y de todos los sectores políticos, ya comienzan a delinear estrategias para lo que será la Elección Presidencial y la Elección Parlamentaria, definiendo algunos nombres y alternativas que podrían asomar como las más fuertes para hacer frente a una campaña que promete ser dura.

Si bien, las dos almas de la oposición ya tienen dos nombres potentes que –a la luz de los antecedentes llegarán a la papeleta de la primera vuelta– como lo son Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Republicanos); lo cierto es que desde la otra vereda política la cosa no está para nada clara, aunque más de algunos nombres han sonado.

Al igual que la oposición, el oficialismo también tiene dos almas, siendo una de ellas la más cercana al Presidente Gabriel Boric: el Frente Amplio (y también el Partido Comunista); mientras que la otra es la del Socialismo Democrático, compuesto básicamente por el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD).

Justamente desde esta segunda alma oficialista, el nombre de la actual ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, asoma como uno de los más fuertes de cara a lo que será la contienda presidencial de noviembre. No obstante, ni ella ha manifestado abiertamente su intención de competir; ni el PPD (su partido) la ha proclamado oficialmente como su abanderada para los comicios.

Es este el contexto que, en «La Entrevista» de Puranoticia.cl, analizó el senador de la región de Valparaíso y militante del PPD, Ricardo Lagos Weber, quien no sólo respaldó una posible candidatura de la Jefa de Gabinete con miras a llegar a La Moneda, sino que tampoco descartó que sea su propia persona quien lleve las riendas del partido.

Sobre Tohá, el congresista expuso que "desde el mundo del Socialismo Democrático (PPD-PS), tiene bastante apoyo, implícito de algunos sectores, sin decirlo que es la candidata; y yo siempre he dicho que es una tremenda carta nuestra. Pero hay que ver algunas cosas: que exprese su voluntad, que no la ha expresado; que estas candidaturas son colectivas y tiene que haber esa disución que no ha habido en el PS y PPS, donde sí creo que tendrá apoyo; y que debe tener un respaldo de la opinión pública. Y todos esos procesos están por verse".

Junto a asegurar que el Socialismo Democrático va a llevar candidato y que incluso puede haber más de uno, Lagos Weber recordó que "durante la última elección presidencial, si me hubieras preguntado a esta misma altura del año hace cuatro años, en la Primaria nuestra no aparecía Gabriel Boric en ninguna parte. Falta tanto tiempo. Además, no sé qué pasará con Matthei. Está bien evaluada en las encuestas, pero tiene sus salidas. La capacidad de fagocitarse la derecha es histórica".

En ese sentido, precisó que "tiene que tomarse esa decisión (presidencial) y creo que se tomará en marzo o abril. Yo creo que por los plazos electorales que tenemos, el momento de esa decisión política va a ser a principios del año".

Vale recordar que al cumplir su segundo periodo como Senador de la República, la ley inhabilita (al igual que a Isabel Allende y Francisco Chahuán) para buscar una nueva reelección, motivo por el que tendrá que buscar otros rumbos políticos. Así es como figuras históricas del PPD, como Francisco Vidal y Pepe Auth, han mencionado que Ricardo Lagos Weber podría perfectamente ser la carta presidencial de la tienda.

¿Es una opción? Según indicó el legislador de la región de Valparaíso a «La Entrevista» de Puranoticia.cl, "es una pregunta que no es el minuto de responderla. Lo digo así".

¿Deja la puerta abierta con esta respuesta? A su juicio, "hace años atrás –preguntado de manera incisiva como lo haces tú– dije que puedo estar dispobible para esos efectos, pero que nunca he empujado una candidatura presidencial y, ahora, lo que hay que hacer –en mi caso– es actuar con el nombre que está sobre la mesa, de manera implícita para unos, explícita para otros, que es Carolina, y a medida que prenda y tenga disposición y respaldo, va a contar con nuestro apoyo".

Además de indicar que "las candidaturas no son individuales, son colectivas", Lagos Weber sostuvo que "puedo ser un tremendo aporte en muchos planos".

Con algo de incomodidad, continuó expresando que "eso no es lo fundamental en la vida. Lo que sí me tiene con un dejo de cierta alegría es ver que mi generación –que algunos ven como la generación perdida, que es de la Concerta– era como que todos estábamos destinados a tener que ser Presidente y si no, hubiéramos perdidos. Pero apoyamos muy eficazmente a la Concertación y estos tres años se ha demostrado que tenemos capacidad de gestionar, de responsabilidad y de electibilidad".

En ese sentido, explicó que para el ítem de gestión de su generación política está, por ejemplo, la figura de Carolina Tohá; que para darle estabilidad del punto de vista legislativo y político al Gobierno del Presidente Boric está Ricardo Lagos Weber y otros senadores; y que la electibilidad se demuestra con figuras como Claudio Orrego.

Así es como recordó lo que fue la campaña presidencial de 2010, donde estos tres políticos mencionados jugaron un rol muy importante a favor de Eduardo Frei: "En la segunda vuelta entre Frei y Piñera, estuvimos en el comando de Frei haciendo lo posible Carolina Tohá, Claudio Orrego y quien habla. De hecho decian que si hubiera durado 10 días más la campaña tal vez la hacíamos. Esta generación creo que tiene la madurez suficiente para haber asumido otros desafíos y creo que le hemos dado estabilidad a un Gobierno que nos invitó a hacer parte de nuestro Gobierno".

Y como el entrevistado no aseguró ni descartó que podría ser candidato a La Moneda, también se le consultó por una posible aventura en la Cámara de Diputados: Al respecto, señaló que "me queda un año como Senador y no tengo claro qué voy a hacer después. Me lo ha planteado el partido", agregando que "no he tomado una decisión, pero sí puedo decir que donde obtuve mi mayor votación es en la Quinta Costa, pero todavía no estoy en ese predicamento. No he enfrentado esa definición".

Al menos, respaldo en la región de Valparaíso ha tenido, recordando que el 2009 fue electo Senador de la República con 128.287 votos. El 2017, en tanto, fue reelegido por ciudadanía 74.015 sufragios a su favor. Este antecedente podría ser clave para que el ex Ministro Vocero de Gobierno tome una decisión respecto a su futuro político, básicamente para determinar si su nueva aventura en el mundo público va a seguir ligado al Congreso, esta vez desde la Cámara; o bien, dará el salto a la Presidencia.

