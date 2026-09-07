"No es tranquilizador": Delegado Millones aborda cifra de secuestros en la V Región y califica casos como "ajenos a nuestra cultura"

Preocupación manifestó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, luego de que el Ministerio Público diera a conocer una actualización de las cifras sobre los delitos de secuestro en el país, con un análisis que identificó a distintos sectores de la Quinta Región como focos de concentración de este tipo de hechos.

El Reporte N° 6 de Fenómenos Criminales de la Fiscalía Nacional estableció que, al analizar geográficamente los secuestros vinculados al crimen organizado durante 2025 y el primer semestre de 2026, los principales "puntos calientes" de la región se encuentran en Valparaíso, particularmente en el cerro Playa Ancha, y en la zona poniente de Viña del Mar. El estudio también detectó concentraciones en Quilpué y Limache.

Frente a este escenario, Millones reconoció la preocupación del Gobierno por el accionar del crimen organizado y sostuvo que el secuestro constituye una de las expresiones delictuales que están siendo abordadas dentro de esta estrategia.

"Por cierto que nos preocupa el accionar del crimen organizado. De hecho, hoy mismo estuvimos en un seminario organizado por Gendarmería respecto del actuar de estos criminales y donde el secuestro es parte de ello. Analizamos distintas situaciones que han acontecido en el país y en la región de Valparaíso y, por cierto, como Gobierno queremos concentrarnos con mucha fuerza en combatir al crimen organizado en todas sus formas", señaló la primera autoridad del Ejecutivo en la zona.

ACCIONES

En ese sentido, también explicó que la respuesta de La Moneda contempla tanto acciones policiales preventivas como investigativas, además de medidas relacionadas con el sistema penitenciario, debido al vínculo que, según planteó, existe entre determinados delitos y la actividad de bandas o carteles desde las cárceles.

"Estamos hablando de copamiento policial, de la investigación policial, incluso hemos hablado del fortalecimiento de nuestras cárceles, que tiene que ver con una cantidad importante de delitos que se gatillan por los carteles o por las bandas desde las cárceles. Este es un trabajo interagencial entre las distintas instituciones, no solamente de las policías, sino que también de Gendarmería y del Gobierno, y en eso estamos enfocados", detalló el delegado presidencial regional.

Sin embargo, Millones también realizó una evaluación crítica respecto de las cifras conocidas y reconoció que "esperamos revertir estas cifras negras. Obviamente no es tranquilizador que existan este tipo de delitos en nuestra región, delitos ajenos a nuestra cultura. Ciertamente muchos de ellos exportados. Así que en eso estamos".

"PUNTOS ROJOS" DE LA REGIÓN

Consultado por eventuales medidas que se pudieran aplicar en sectores como el cerro Playa Ancha y la zona poniente de Viña del Mar, que aparecen en el informe del Ministerio Público como puntos de concentración de secuestros vinculados al crimen organizado, el delegado explicó que el trabajo con las policías considera un conjunto más amplio de territorios identificados por su alta incidencia delictual.

"Analizamos con las policías los puntos rojos que se denominan, concentrados preferentemente en las ciudades de mayor población, como Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio y Quillota. Esos son los territorios donde hay una mayor tasa de delitos en general. Y eso significa rediseñar las políticas y fortalecer el trabajo policial preventivo y también investigativo", indicó Millones.

DÉFICIT POLICIAL

De acuerdo con la autoridad, la información proporcionada por los organismos policiales y de inteligencia permite orientar el despliegue hacia aquellos sectores donde se concentra la actividad delictual. En ese contexto, también relevó el papel que cumplen las municipalidades y sus herramientas de prevención y vigilancia.

"A partir de esos datos y el trabajo que hacen nuestros organismos policiales y de inteligencia, dan cuenta que allí es donde mayormente se gatillan. Y por eso es súper importante el trabajo colaborativo también con las municipalidades, el trabajo preventivo, el sistema de redes de cámaras, la labor policial municipal. Este es un trabajo entre todos porque sabemos el déficit que tiene Carabineros y la PDI. Carabineros no puede cubrir toda la región de Valparaíso", afirmó.

El delegado presidencial regional también abordó directamente la falta de funcionarios policiales en la región, recordando que "tenemos un déficit importante y para cumplir con los estándares mínimos de la dotación van a pasar dos años a lo menos. Por eso es que estamos hoy día focalizando nuestro trabajo".

Finalmente expuso que "el Gobierno ha determinado ciertos barrios críticos para hacer una intervención, como es el caso de El Almendral, en Valparaíso, y estamos hablando de otro tipo de barrios donde también podemos hacer copamiento u otro tipo de diligencias, particularmente en las cinco o seis comunas que mencioné, que es parte del análisis policial que me corresponde a mí trabajar con la policía todos los lunes en los comités policial. Hemos abordado esta temática y los pocos recursos que tenemos, los focalizamos en aquellas zonas de mayor tasa de incidencia de delitos".

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