Alcaldesa Carolina Corti destaca con Quilpué en orden y recuperación de barrios según Encuesta Piensa

La gestión de la Municipalidad de Quilpué registra una evolución positiva en la percepción ciudadana, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión de Fundación P!ensa. La alcaldesa Carolina Corti alcanzó un 40,1% de evaluación positiva en 2026, frente al 30,2% registrado en 2025, lo que representa un incremento de 9,9 puntos porcentuales.

La medición muestra una evolución positiva en la percepción de la gestión de la Municipalidad de Quilpué.

De las 11 dimensiones evaluadas, la evaluación positiva —correspondiente a las notas 6 y 7— aumenta en 10 áreas respecto de 2025.

Entre las áreas que presentan mayores avances destacan:



• Combate contra la delincuencia: aumenta de 8% a 16,4%, más que duplicando el porcentaje de evaluación positiva.

• Áreas verdes: sube de 20,7% a 30,3%, aumento de casi 10 puntos.

• Espacios públicos, como plazas: aumenta de 25,5% a 37,6%, equivalente a 12,1 puntos porcentuales.

La alcaldesa Carolina Corti valoró los resultados, aunque enfatizó que el foco de su administración está puesto en continuar respondiendo a las necesidades de la comunidad.

“Nosotros estamos enfocados en trabajar. Estas cifras representan una señal positiva que nos pone contentos, pero nuestra preocupación y ocupación está en mejorar la calidad de vida de los vecinos, a través de las demandas que ellos mismos nos han manifestado, como mejoras en iluminación, plazas, en la recolección de residuos domiciliarios, en seguridad pública e infraestructura”, puntualizó Corti.

La jefa comunal agregó que “nos queda mucho por hacer y esto lo seguiremos realizando a través de una gestión eficiente y no desde la trinchera política”.

Asimismo, según los datos de la medición, Corti registra el menor porcentaje de evaluación negativa entre los alcaldes y alcaldesas considerados en el estudio.

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