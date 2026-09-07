Alerta roja por 41 secuestros en Valparaíso durante 2026: Playa Ancha y zona poniente de Viña del Mar aparecen como "puntos calientes"

El Ministerio Público dio a conocer el Reporte N° 6 de Fenómenos Criminales, elaborado por la División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos, con apoyo de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas de la Fiscalía Nacional, dando continuidad al análisis respecto del delito de secuestro, actualizando la información de 2025 e incorporando antecedentes del primer semestre de 2026.

El estudio aborda la evolución de los ingresos, las principales tipologías asociadas al fenómeno, su distribución territorial y la caracterización de víctimas, imputados y medios comisivos. Así es como durante el año 2025 se registraron 849 ingresos por delitos de secuestro y 394 durante el primer semestre de 2026 en todo el país.

Tras la revisión de los relatos policiales y carpetas investigativas, se procedió a la exclusión de casos duplicados, hechos correspondientes a otros delitos, secuestros tentados o frustrados y casos que involucraban exclusivamente a menores de 18 años, obteniendo un total de 607 casos para 2025 y 258 para el primer semestre de 2026. Asimismo, y para determinados análisis de caracterización se excluyeron, además, los secuestros simulados, fraudulentos o autosecuestros, quedando un universo de 570 casos para el año 2025 y 244 casos para el primer semestre del año 2026.

Respecto del año 2025, la categoría de secuestros vinculados a crimen organizado se encuentra diferenciada de aquellos asociados a actividad delictiva grupal o con fines económicos particulares, atendido que estos últimos no necesariamente están vinculados a criminalidad organizada. Bajo esta nueva metodología, y para 2025, un 19% de los casos fue vinculado a crimen organizado (mientras que un 21% de los casos lo fueron a casos asociados a actividades delictivas grupales o con fines económicos).

Por otro lado, y desde un punto de vista territorial, la región Metropolitana concentra la mayor proporción de secuestros, con un 37,8% de los casos de 2025 y un 39,5% durante el primer semestre de 2026. Junto con ella, las regiones de Valparaíso y Biobío se encuentran entre las con mayor cantidad de casos. La georreferenciación de los secuestros vinculados a crimen organizado muestra, además, concentraciones específicas en determinados sectores de las ciudades de las tres regiones analizadas.

De acuerdo al Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), entre 2014 y 2025 han ingresado 6.889 casos de delitos de secuestros al Ministerio Público en Chile. La serie presentó su primer quiebre en 2022, aumentando los secuestros considerablemente respecto al año anterior. Dicha cifra alcanzó su punto más alto del periodo en 2024 con 868 ingresos, y al comparar con el último punto de la serie (ingresos 2025), los registros disminuyeron 2,2%. Más allá de la baja presentada, el volumen de casos se ha mantenido estable, por sobre los 800 ingresos anuales. Vale hacer presente que para el primer semestre de 2026 ingresaron al Ministerio Público 394 delitos de secuestros.

Al analizar el volumen de ingresos por delitos de secuestros acumulados por región, el estudio del Ministerio Público da cuenta que entre los años 2014 y 2025 destacan las Fiscalías Regionales Metropolitanas Centro Norte (1.029 casos) y Sur (974 casos), junto con la Fiscalía Regional de Valparaíso (830 casos), como aquellas que concentran mayor volumen de ingresos en comparación con las del resto del país.

En cuanto a la evolución de ingresos de delitos por semestre, considerando desde el primer semestre de 2022 al primer semestre de 2026, los mayores volúmenes se concentran en los primeros semestres de los años 2024 y 2025, respectivamente. Al comparar los primeros semestres de 2025 y 2026, se aprecia una disminución de 17,6%. Por otro lado, se observa que las cifras de ingresos por semestre son relativamente similares, en torno a los 400 ingresos por delitos de secuestros semestrales.

De igual forma, se observa que las tipologías asociadas a secuestros vinculados con disputas familiares o domésticas, en curso de otras actividades delictivas y entre grupos delictivos o dentro de ellos, registran leves alzas al comparar 2024 y 2025. Destacan, por otro lado, los secuestros simulados, fraudulentos y autosecuestros, cuya proporción incrementa del 2,2% en 2024 a 6,1% en 2025, siendo esta la tipología que presenta una tendencia progresiva al alza al observar todo el periodo.

Para el primer semestre del año 2026, destaca que los secuestros con fines extorsivos representan el 22,5% del total de secuestros, seguidos por aquellos en que no existen antecedentes suficientes para determinar la motivación. En tercer lugar, con un 16,7%, aparecen aquellos vinculados a disputas familiares o domésticas.

Para 2025, 19% de los casos se encontrarían vinculados a crimen organizado, mientras que un 21% estaría relacionado con actividades delictivas grupales o con fines económicos. Por su parte, dichas cifras en primer semestre de 2026 indican que 20% de sus casos se encuentran vinculados a criminalidad organizada, mientras que el 23% se vincularía a actividad delictual grupal o con fines económicos.

Al realizar el análisis por regiones, el estudio muestra que en la Fiscalía Regional de Valparaíso la mayor proporción se concentra en las categorías de secuestros vinculados a actividad delictiva grupal (29%) seguidos por aquellos asociados a disputas familiares o domésticas (25%). En tanto, los casos en curso de otras actividades delictivas llegan a 15%; los vinculados al crimen organizado corresponden a 11%; sin antecedentes para definir motivación llegan a 11%; y secuestros con fines de abuso sexual registran 10%.

Al analizar la distribución regional de los secuestros según su agrupación de las tipologías, para el primer semestre del año 2026 destacan las Fiscalías Regionales de Valparaíso y O’Higgins, las cuales registran un 31% y un 46% de los secuestros del periodo asociados a actividad delictiva grupal, respectivamente.

En tanto, las que registraron una mayor cantidad de casos de secuestros en regiones corresponden a las Fiscalías Regionales Metropolitanas, de Valparaíso y del Biobío. Estas dos últimas, acumularon un 60% y 63% de secuestros validados, respectivamente para cada año. Destaca la región Metropolitana como aquella que registra una mayor concentración de secuestros validados en el periodo, alcanzando una cifra de 37,8% de los casos en 2025 y 39,5% de estos para el primer semestre 2026.

En cuanto a la georreferenciación de las tipologías de secuestros de mayor gravedad, considerando el año 2025 y el primer semestre del año 2026, al ubicar geoespacialmente los delitos de secuestros vinculados a crimen organizado, en el caso de la región de Valparaíso los principales 'puntos calientes' de secuestros se encuentran en Valparaíso, particularmente en el cerro Playa Ancha; y en la zona poniente de Viña del Mar. Asimismo, destacan concentraciones en las comunas de Quilpué y Limache.

Acerca de los imputados por delitos de secuestro, el Ministerio Público da cuenta que para 2025, en el 24,3% de los casos a partir del relato de los hechos y/o declaraciones de las víctimas, se identificó la presencia una banda criminal que habría participado en la ejecución del secuestro (correspondientes a 139 casos). De este universo, en 21 casos fue referida la participación del Tren de Aragua, o facciones de esta agrupación.

Por su parte y para el primer semestre de 2026, a partir del relato de los hechos y/o declaraciones de víctimas, en 22,5% se identificó que la imputación del secuestro era atribuible a una banda criminal (55 casos), y en 26,2% de estos no se pudo esclarecer si fue cometido por una organización. En los casos que sí fue identificada, en tres casos diferenciados se menciona a El Cartel de Jalisco, Los Trinitarios y el Tren de Aragua.

En lo que respecta a la nacionalidad de los imputados de secuestros de 2025, en el 24,7% de los casos se declaró que eran de nacionalidad extranjera. De estos, 72,2% corresponde a personas venezolanas y un 11,1% a personas colombianas. También se identificaron países como Bolivia, China, Ecuador, Perú y República Dominicana.

Para el primer semestre de 2026, en el 23% de los casos se declara la participación de al menos un imputado o sospechoso extranjero. Para aquellos casos, se registraron 21 imputados de nacionalidad venezolana, 12 personas de nacionalidad colombiana, e imputados de países como Bolivia, Argentina, Ecuador, Haití y República Dominicana (estas últimas acumulando seis personas imputadas conocidas).

Finalmente, y en relación con el primer semestre de 2026, dentro de los lugares de inicio del secuestro destacan la vía pública (25,4%), el automóvil del imputado (16%) y domicilio de la víctima (15,6%). Mientras que al observar el lugar de retención de las víctimas, el estudio del Ministerio Público muestra que la mayor proporción se encuentra en el automóvil del imputado (46,5%) y domicilio del imputado (11,1%).

PURANOTICIA