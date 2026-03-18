Municipio de Viña solicita a Superintendencia del Medio Ambiente investigar olores que obligaron a evacuar edificio en Las Salinas

El Municipio de Viña del Mar remitió a la Superintendencia del Medio Ambiente un oficio con un informe sobre dos emergencias asociadas a olores de origen desconocido ocurridos durante el último mes en el entorno de la Constructora Las Salinas, en el paño Copec, con el objetivo que realice una evaluación técnica, sanitaria y monitoreo ambiental, que permita determinar la eventual presencia de sustancias contaminante en el aire durante la faenas de biorremediación que se realizan en esta área.

Tal como lo dio a conocer Puranoticia.cl, dicho documento se fundamenta en las emergencias ocurridas el 18 de febrero y 11 de marzo, fechas en que residentes de los condominios Coraceros, Mare Nostrum y Meseta Atlántico, ubicados en la parte alta de 18 Norte con Nueva Libertad, reportaron la presencia de olores intensos, perceptibles en el ambiente y persistentes que generaron síntomas asociados a posible exposición de agentes irritantes o contaminantes, como náuseas, vómitos y mareos.

La situación generó preocupación entre los afectados, motivo por el cual personal del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) concurrió al lugar de los hechos para fiscalizar y evaluar la situación, además de coordinar acciones con las instituciones correspondientes, como el Cuerpo de Bomberos y Carabineros de Chile.

El personal municipal levantó antecedentes preliminares respecto de los hechos reportados y activó el procedimiento de respuesta ante emergencias debido a los posibles efectos en la salud de las personas que habitan esta zona residencial.

En las dos ocasiones reportadas, los residentes de los condominios afectados debieron ser evacuados y atendidos por funcionarios de la salud.

Una vez controladas estas emergencias, personal de GRD concurrió a las instalaciones de la Constructora Las Salinas para fiscalizar la eventual responsabilidad de la empresa respecto de la emanación de gases, vapores u otras sustancias que pudieran estar generando los malos olores percibidos por la comunidad.

PURANOTICIA