Diputado Venegas critica falta de Seremis y Delegados en Valparaíso: "No ha habido a quién realizar el traspaso de información"

El diputado por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Nelson Venegas, cuestionó la demora del nuevo Gobierno en concretar los nombramientos de seremis y delegados provinciales, en medio de la incertidumbre que aún persiste respecto de varias autoridades clave para la instalación de la nueva administración.

Frente a este escenario, el parlamentario PS sostuvo que “esto demuestra que esto de la emergencia es un concepto mentiroso, maniqueo, ridículo incluso, porque han hablado todo el rato de la emergencia, cuando en una emergencia las decisiones se toman rápido, y han tenido tres meses para buscar los nombres y ocupar los cargos”.

Agregó que esta situación ha impedido un adecuado proceso de instalación, señalando que “hoy no tenemos ni seremi, ni delegados, y no ha habido a quién realizar el traspaso de datos e información por parte de las autoridades anteriores”.

Finalmente, afirmó que esta demora evidencia la distancia entre el discurso y la capacidad de gestión del nuevo Gobierno. “Cuando se llega al poder con mentiras, slogans y conceptos vacíos, eso es lo que provoca. El Gobierno anterior, cuando asumió, ya tenía todos estos cargos nombrados, hay que considerar aquello”, cerró.

