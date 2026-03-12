Concejo de Valparaíso da visto bueno a obras de mejoramiento y a la adquisición de camiones aljibes para Laguna Verde

Una importante inversión en materia de mejoramiento vial para diferentes sectores de la comuna de Valparaíso y la adquisición de tres camiones aljibe para Laguna Verde, aprobó durante este jueves 12 de marzo el Concejo Municipal porteño.

Se trata de los proyectos de mejoramiento de la escalera y pasaje Ramón Ángel Jara del cerro Cordillera; mejoramiento de pavimentos de calle Ferrari, Los Bellotos, Calderón y Durazno; la adquisición de tres camiones aljibe etapa 1 para Laguna Verde y la construcción de un muro de contención en calle Progreso.

Tras la aprobación, el concejal Vicente Celedón expresó que “es una noticia importante para la ciudad. Lo que tiene que ver con la escalera Ramón Ángel Jara, un sector que va a permitir conectar al cerro Cordillera. Por otro lado, la aprobación de los camiones aljibe, que son fundamentales para la entrega de agua. En ese sentido, hay que hacer una diferenciación, eventualmente, respecto a la mantención de áreas verdes y el consumo de agua humano. Además, destacó lo que se aprobó respecto del pavimento de alta fricción, pues permitirá hacer frente a las pendientes que existen en grandes calles de Valparaíso”.

Por su parte, el concejal Miguel Vergara señaló que “para nosotros como concejales, quienes estamos día a día viendo las problemáticas que tienen los vecinos, es muy importante esta aprobación, ya que va en directo beneficio de todas las personas. Es algo que nos satisface, porque hoy se están entregando y haciendo ver esos proyectos, sobre todo, los que ya tenemos en ejecución y los que vienen. Vamos a seguir trabajando para conseguir más recursos para los distintos sectores de Valparaíso”.

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO

En concreto, se trata de la iniciativa de mejoramiento de la escalera y pasaje Ramón Ángel Jara, que contempla una inversión de $3.002.538, busca mejorar la movilidad en el cerro Cordillera, desde Tomás Ramos hasta calle Castillo. Los trabajos consideran luminarias, muros de contención y paisajismo.

En tanto, el mejoramiento de pavimentos de la calle Ferrari, Los Bellotos, Calderón y Durazno, cuya inversión es de $168.568.546, contempla la aplicación de sellos de alta fricción que permitirán el tránsito de vehículos de forma segura en dichas arterias.

Asimismo, otro de los proyectos aprobados es la construcción de un muro de contención en calle Progreso, que considera una inversión de $74.441.938, y que comprende también la reparación de la calzada e instalación de una barrera de contención. Esta reparación permite la circulación de la única micro que va hacia ese sector en el cerro San Juan de Dios.

Finalmente, las buenas noticias también fueron para Laguna Verde, pues se aprobó la firma del convenio con el Gobierno Regional para la adquisición de tres camiones aljibes Etapa 1, gracias a un convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso por un monto de $528.360.000 y que permitirá abastecer a 2.300 personas de esa localidad.

