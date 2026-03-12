Destinan más de $874 millones para proyectos de agua potable y saneamiento en seis comunas de la región de Valparaíso

Con el objetivo de continuar avanzando en soluciones de saneamiento sanitario y acceso al agua potable en distintas comunas de la región, el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, a través del Consejo Regional (Core), aprobó la propuesta de distribución del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) - IRAL 2026.

La propuesta, derivada por la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) mediante el Oficio Ord. URS Valparaíso N°005/2026, con fecha 3 de marzo de 2026, definió la cartera de iniciativas hídricas prioritarias, las cuales fueron postuladas por las municipalidades de la región de Valparaíso.

El conjunto de proyectos considera una inversión total de $874.941.947 destinada a fortalecer el desarrollo de soluciones sanitarias y de abastecimiento de agua potable en las comunas de La Calera, Limache, Olmué, Panquehue, Quintero y Valparaíso.

Ante esto, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que "el Core votó por unanimidad aprobar una cartera de inversión de parte de la Subdere, a través de los instrumentos PMB IRAL, proyectos básicamente de saneamiento, saneamiento sanitario, de alcantarillado, de agua potable en comunas tan importantes como La Calera, Limache, Panquehue, Quintero, Valparaíso y también Olmué”.

De igual modo, la autoridad puntualizó que “más de 870 millones de pesos se destinaron para esta iniciativa y eso nos tiene muy contentos. El compromiso de las y los consejeros regionales en materia de agua, es un compromiso invariable y eso da cuenta también de nuestro compromiso con el derecho humano al agua".

PURANOTICIA