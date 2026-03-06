Municipio de Valparaíso descarta millonaria deuda y afirma que cifra corresponde a proyección de contratos y proyectos

Un complejo panorama financiero quedó al descubierto tras la publicación del 4º Informe Trimestral del Ejercicio Presupuestario 2025 de la Municipalidad de Valparaíso, documento elaborado por la Dirección de Control que analiza la situación económica del primer año de la administración de la alcaldesa Camila Nieto.

El informe, de 82 páginas, revisa la evolución de los ingresos municipales, el comportamiento del gasto y la configuración de los compromisos financieros de la casa edilicia porteña. Entre sus conclusiones, el documento advierte que los ingresos del Municipio no han experimentado un crecimiento significativo durante el período analizado, mientras que el déficit municipal registró un incremento considerable.

De acuerdo con los antecedentes contenidos en el reporte, el déficit pasó de $5.440.159 a $13.626.626, lo que representa un aumento de 104,4% en comparación con el período anterior. Los detalles del informe fueron dados a conocer por el concejal Leonardo Contreras, quien expresó preocupación por la situación financiera que reflejan las cifras.

En conversación con Puranoticia.cl, el edil de Renovación Nacional señaló este jueves 5 que "en términos simples, existen dos opciones: la Municipalidad no tiene efectivo para asumir sus deudas o, bien, existe un desorden de tal envergadura que no permite conocer las cifras exactas de dinero disponible para cumplir”.

Otro de los puntos que concentra la atención del informe trimestral del ejercicio presupuestario dice relación con el gasto en personal a contrata, ítem que por normativa no puede superar el 40% de los ingresos propios del municipio.

Según Contreras, este límite solo se había superado el 2018, durante la gestión Sharp, debido a la implementación de la ley que obligó a traspasar a trabajadores municipales desde honorarios a contrata. En ese momento, la cifra se elevó en 6%, situación que fue corregida el mismo año. Sin embargo, el último informe correspondiente a la administración Nieto muestra que este indicador alcanzaría actualmente un 56,3%, es decir, 16,3 puntos porcentuales por sobre el límite legal.

El edil de oposición al gobierno comunal porteño advirtió que este tipo de situaciones puede tener implicancias administrativas, ya que la normativa establece que el sobrepaso de este límite puede constituir una de las causales de notable abandono de deberes por parte de un alcalde, tal como lo señala expresamente la ley.

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

Desde la Municipalidad de Valparaíso respondieron a los cuestionamientos planteados por el edil de RN y precisaron que la cifra expuesta en el informe trimestral del ejercicio presupuestario 2025 no corresponde a una deuda propiamente tal del municipio.

Al respecto, indicaron que "es importante aclarar que la cifra que aparece en el informe de la Dirección de Control no corresponde a deuda de la Municipalidad, sino a la proyección de contratos y proyectos que hemos decidido impulsar con una mirada de largo plazo para mejorar servicios en la ciudad".

Desde la casa edilicia explicaron, además, que durante el último tiempo se han impulsado contratos de mayor duración para garantizar continuidad en servicios clave. En ese sentido, señalaron que "hoy estamos ejecutando contratos más robustos y de mayor duración –como el arriendo de camiones recolectores, programas de bacheo, demoliciones o proyectos de iluminación– que permiten asegurar continuidad y mejor gestión de los servicios municipales".

Asimismo, agregaron que "estos recursos se pagan en la medida que los trabajos se ejecutan, por lo que no se trata de compromisos impagos, sino de planificación financiera responsable para responder a necesidades históricas de Valparaíso".

REORDENAMIENTO DE PLANTA

Respecto del gasto en personal, desde la casa edilicia porteña sostuvieron que al asumir la actual administración de la alcaldesa Camila Nieto se encontraron con una estructura compleja en materia de recursos humanos.

Según explicaron, "cuando asumimos la administración encontramos una situación estructural compleja en materia de gestión de recursos humanos, con más de 200 cargos de planta sin proveer y un uso extendido de suplencias".

Frente a ese escenario, aseguraron que durante el año pasado se impulsó un proceso de ordenamiento institucional. En esa línea, detallaron que "durante 2025 impulsamos un proceso de ordenamiento, que incluyó un concurso público histórico que permitió proveer cerca de 200 cargos de planta, con más de 5 mil postulaciones y más de mil entrevistas realizadas".

Desde la administración municipal afirmaron que este proceso ya estaría generando efectos en la estructura presupuestaria. "La proyección para 2026 muestra una reducción significativa de este indicador, situándolo en torno al 44%, y esperamos seguir bajándolo con nuevos concursos para cargos directivos y otras vacantes que se generaron en los últimos procesos de incentivo al retiro".

Finalmente, desde el Municipio porteño manifestaron que el objetivo de estas medidas apunta a mejorar la gestión institucional de largo plazo. "Nuestro objetivo es justamente avanzar hacia una estructura municipal más ordenada, transparente y sostenible en el tiempo", concluyeron.

