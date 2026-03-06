Alcalde de Villa Alemana pide al próximo Gobierno que le dé factibilidad de acceso al Hospital Provincial Marga Marga

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, recibió en una visita de trabajo al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien asumirá formalmente su cargo el próximo miércoles 11 de marzo. En la ocasión, la autoridad comunal le presentó algunas de las grandes urgencias de la comuna, especialmente aquellas relacionadas con la conectividad del futuro Hospital Provincial de Marga Marga.

La reunión contó también con la asistencia de la diputada Chiara Barchesi, la core Elsa Bueno y los concejales de Villa Alemana Roberto Morgado, Alejandro Gazmuri, Daniel Erraz y Jeannete Lizana, además de exposiciones de las direcciones de Obras y Secpla referente a tres materias clave para Villa Alemana: Hospital Marga Marga, un nuevo Parque Metropolitano en Villa Alemana y la demora en soluciones habitacionales para los damnificados de Quebrada Escobares por el megaincendio de 2024.

En referencia al hospital y a la demora en la inauguración oficial del recinto, Poduje señaló que le parece inaceptable que el proyecto está detenido y consultó por los motivos que impiden su apertura. El jefe comunal, por su parte, acusó que no ha habido interés del Gobierno por solucionar el problema de conectividad y accesibilidad “de uno de los hospitales más modernos de Latinoamérica”, indicando una vez más que el gobernador Mundaca no lo ha recibido para tratar éste y otros temas.

“La tarea más importante que me llevo es hablar con el Serviu para que nos priorice el mejoramiento del semáforo de ingreso por Marga Marga. Es un mejoramiento que nos va a permitir darle factibilidad de acceso al Hospital Provincial, que está terminado y paralizado. Eso es lo más importante y lo más urgente. En segundo lugar, ver las aprobaciones, una vez que estén los RS (durante el año pasado la Municipalidad presentó más de 5 proyectos para mejorar la conectividad y accesibilidad del entorno), de todos los proyectos en Serviu, de las vialidades que están en el Plan Maestro en torno al recinto, que incluyen un complejo deportivo. Y en tercer lugar, ver terrenos de vivienda, pues hay terrenos municipales”, dijo el futuro ministro.

El alcalde Nelson Estay señaló que "le hemos presentado los ‘dolores’ de nuestra ciudad y lo importante es que se lleva tareas y nosotros quedamos con la esperanza de contar con un gobierno que efectivamente le ponga motor a la gestión; con el profesionalismo de las nuevas autoridades las cosas van a ser más rápidas para devolverle la confianza a la ciudadanía”.

Poduje se comprometió a plantear estos temas a las nuevas autoridades que asumirán la próxima semana junto a él: la ministra de Salud, May Chomalí, por la apertura del hospital; el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange, por los accesos del recinto y la conectividad con otras comunas; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por las condiciones del barrio ubicado en el mismo sector del hospital; y el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, por el estancamiento en el proyecto de construcción de un complejo deportivo en el sector sur de la comuna.

VISITA A QUEBRADA ESCOBARES

Tras este encuentro, en el que también el alcalde Estay presentó los planes para el nuevo parque metropolitano en La Reserva, el designado ministro de Vivienda y Urbanismo junto al alcalde Nelson Estay se dirigieron al Hospital Provincial de Marga Marga y posteriormente al sector de Quebrada Escobares, donde se reunieron con familias que fueron afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.

“Acá tal vez fueron pocas viviendas afectadas, pero se olvida que fue una gran cantidad de fuego la que entró ahí, lamentablemente. Pero a pesar de que son muy pocas las viviendas, hemos visto atrasos, y tenemos en particular el caso de un damnificado que está en una situación muy crítica, porque se reconstruyó su casa sin terminar la obra. Lo hemos visto en muchos proyectos, que se dejan inconclusos y se entregan de mala calidad, porque lamentablemente, a veces, la burocracia, o ‘burrocracia’ se transforma en un arma indolente que mata la esperanza a las familias, que se van muriendo por no tener respuesta”, dijo Iván Poduje.

Lorena Barragán, una de las vecinas afectadas, comentó emocionada que “el ministro dice que nos va a solucionar a todos nuestros problemas, sea cual sea el caso. En mi caso, yo no sé qué aplica porque hay distintos subsidios, decretos, pero según él se van a acomodar a todas las situaciones y cada uno de nosotros va a ver solucionado su tema de vivienda”.

Por su parte, Raúl Sanhueza, comentó que “uno jamás ve a la autoridad presente en terreno. Yo soy un afectado del incendio, lamentablemente tuvimos pérdida total y solamente calificamos para la vivienda de emergencia, en la cual aún estoy viviendo y han ocurrido varias situaciones. Así que me parece muy bueno lo que ha ocurrido hoy día y espero que se vuelva a repetir. Mientras la autoridad más converse de primera fuente, va a ser mucho mejor porque no lo va a ver leer por la prensa. Creo que es importantísimo que una autoridad en ejercicio o próxima a iniciar su función, esté en terreno con las personas para conocer de cerca todas estas necesidades”.

En tanto, la diputada Chiara Barchiesi dijo que “el hecho de que antes de asumir ya estén coordinando soluciones muestra la forma de trabajo que vamos a ver durante los próximos cuatro años. Hoy el momento no es de buscar culpables, sino de dar las soluciones que por tanto tiempo se han esperado. Hay compromisos que no se cumplieron y que debemos resolver lo antes posible”.

El alcalde Nelson Estay agradeció la visita del ministro Poduje a Villa Alemana, indicando que este tipo de instancias “permiten establecer redes de trabajo y canales de comunicación expeditos con el nivel central, a fin de dar soluciones definitivas y permanentes a los vecinos de Quebrada Escobares, poner en marcha la apertura del hospital Marga Marga y comenzar las gestiones para un nuevo Parque Metropolitano en Villa Alemana”.

PURANOTICIA