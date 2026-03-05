Develan alarmante aumento del déficit municipal en Valparaíso: concejal Contreras afirma que creció 104% en primer año de Nieto

Esta semana se dio a conocer el 4º Informe Trimestral del Avance del Ejercicio Presupuestario 2025 en la Municipalidad de Valparaíso, documento elaborado por la Dirección de Control de la Ciudad Puerto, que presenta detalles sobre la configuración de la deuda, los ingresos y la situación financiera de la casa edilicia porteña.

El documento de 82 páginas da cuenta de los movimientos financieros y presupuestarios del primer año de la administración de la alcaldesa Camila Nieto quien, recordemos, dijo haber recibido el Municipio de Valparaíso con un déficit de $5.440 millones.

En su oportunidad, en medio de su cuenta pública, la jefa comunal indicó que "ustedes se preguntan, ¿qué pasa con las subvenciones? Porque el año pasado se entregaron hartas, ¿cierto? Bueno, este año ciertamente estamos en una situación muy distinta a la que se tuvo el año pasado, y ahí las conclusiones quedarán para cada quien”.

Al cierre de su primer año de gestión, la situación ha cambiado bastante: los ingresos municipales no han aumentado significativamente, mientras que el déficit –según el informe– aumentó en un 104,4%, pasando de $5.440.159 a $13.626.626.

Ha sido el concejal Leonardo Contreras quien contó a Puranoticia.cl detalles del informe, advirtiendo que "el parámetro sobre el cual la administración del Frente Amplio ha medido el déficit desde un comienzo hoy le pasa la cuenta y revela un preocupante aumento. En términos simples, existen dos opciones: la Municipalidad no tiene efectivo para asumir sus deudas o, bien, existe un desorden de tal envergadura que no permite conocer las cifras exactas de dinero disponible para cumplir".

El documento, además, da cuenta de un exponencial aumento de deudores presupuestarios. A juicio del edil de Renovación Nacional (RN), "esta es otra promesa incumplida del oficialismo municipal. En su cuenta pública, la Alcaldesa prometió aumentar los ingresos municipales, lo cual no ha ocurrido; el único aumento significativo fue el aporte del Fondo Común Municipal, lo que se basa en criterios de solidaridad. Si una comuna recibe más desde este fondo, quiere decir que su calidad de vida empeoró; en otras palabras, es más pobre y tiene más necesidades”.

Uno de los puntos más relevantes del informe dice relación con el aumento de gasto en materia de personal a contrata, donde existe un límite legal del 40% de los ingresos propios. Este porcentaje ha sido superado en una oportunidad el año 2018, bajo la administración del exalcalde Jorge Sharp, debido a la aplicación de la ley que obligó dicho año a traspasar a contrata a los trabajadores municipales a honorarios.

El concejal Contreras informó a Puranoticia.cl que en dicha oportunidad se sobrepasó el límite legal en un 6%, lo que se corrigió durante el mismo año. Asimismo, indicó que en el último informe de la administración Nieto, el porcentaje alcanza el 56,3%, sobrepasando el límite normativo en un 16,3%, siendo ésta una de las causales de notable abandono de deberes de los alcaldes, señalada taxativamente en la ley.

De igual manera, el edil porteño subrayó que resulta alarmante el aumento de deudores presupuestarios por concepto de aseo, derechos, patentes y permisos de circulación, cifra que –según el informe de la Contraloría Interna– tuvo un aumento entre 2024 y 2025 de un 71,6%, pasando de 8.239 millones de pesos durante el último año de Jorge Sharp, a 14.137 millones de pesos en el primer año de Camila Nieto.

A juicio de Contreras, "en esto existe una desidia constante de la administración. Hemos sido insistentes en que se tomen medidas de cobranza, si es necesario externalizando o haciendo llamados a la regularización de deudas, pero han sido esfuerzos estériles frente a la pasividad de la Alcaldía. En general, espero que estos desajustes, que son relevantes, sean solucionados para el primer informe del 2026”.

Frente a todo lo expuesto anteriormente, se ha solicitado citar a Comisión de Finanzas para la próxima semana, instancia donde se espera que los ediles puedan tener conocimiento profundo del informe para desplegar sus facultades fiscalizadoras.

