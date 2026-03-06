Contraloría aprueba licitación de 600 nuevos buses para el Gran Valparaíso: firma de Reinaldo Sánchez seguirá operando un servicio

Luego de analizar todos los detalles, la Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde a la adjudicación de la primera licitación que permitirá renovar cerca de 600 buses que prestan cobertura a Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón.

Así lo dio a conocer el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien señaló que "nos llena de satisfacción el finalizar nuestro trabajo regional con el cierre de esta etapa de adjudicación para el transporte público del Gran Valparaíso, un cambio que será histórico en materia de calidad del servicio que reciben los usuarios y usuarias, quienes a contar del primer trimestre del 2027 podrán ver que -en esta primera etapa de licitaciones- una parte importante de los buses que circularán serán renovados por vehículos modernos y de alto estándar, siendo un 40% eléctricos".

En ese sentido, la autoridad gubernamental también destacó que la primera etapa de licitación contempla contratos de 10 años, con la posibilidad de 4 años adicionales, dependiendo del desempeño de la empresa y sujeto a una revisión al sexto año.

Cabe recordar que el proceso de modernización del sistema de transporte público mayor del Gran Valparaíso se llevará a cabo a través de tres licitaciones, cada una de las cuales involucra un proceso que en conjunto completan una flota de aproximadamente 2 mil buses. La primera de estas licitaciones –aprobada este viernes 6 por la CGR– entrega a la empresa Consorcio Valparaíso la operación de los servicios de la unidad 01, mientras que Viña Bus S.A. (asociada a Reinaldo Sánchez) tendrá la unidad 02.

Como parte de este proceso, la modernización del sistema permitirá aplicar un nuevo esquema de pago a operadores que incorporará un mecanismo orientado a los kilómetros recorridos y un pago por pasajero transportado. Además, permitirá implementar el cobro de tarifa digital, malla nocturna, mejora de frecuencias y extensión de horarios de operación, así como la provisión de nuevos terminales.

Las bases de licitación de la primera fase del proceso se publicaron el 1 de julio de 2025, siendo adquiridas por 52 interesados, los cuales realizaron 1.403 consultas, cuyas respuestas fueron publicadas el día 22 de septiembre del mismo año.

El plazo máximo de presentación de ofertas fue el 2 de diciembre y la apertura de ofertas técnicas se realizó el 3 del mismo mes. Se recibieron 21 ofertas, nueve para la unidad 01 y 12 para la unidad 02, de ocho diferentes actores, y con participación tanto de la industria local, como Valparaíso y Santiago, así como también por parte de la industria extranjera, presente en tres oferentes diferentes, tanto por la vía de consorcios como por personas jurídicas.

