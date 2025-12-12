Municipio de Concón exige respuestas a dueños del predio en playa La Boca y promete mediar en conflicto con surfistas y artesanos

Luego que el administración de los estacionamientos de la playa La Boca de Concón comunicara a las escuelas de surf y a los comerciantes del sector que deben desalojar el lugar antes del 31 de diciembre, argumentando motivos de seguridad relacionados con el tránsito de personas en el área cercana a la orilla del balneario, la Municipalidad se reunió con dirigentes del lugar para abordar lo que implica esta radical medida.

Y es que la medida generó inquietud y malestar entre los representantes del surf local, quienes consideran que se trata de una decisión arbitraria, afirmando que, por años, las escuelas han aportado a la seguridad y al turismo, además de resaltar el rol que cumple la práctica del surf para niños, jóvenes y adultos de toda la región.

En ese sentido, junto a resaltar la labor que cumplen tanto las escuelas de surf como las ferias artesanales de La Boca, el alcalde Freddy Ramírez reconoció que efectivamente existe un problema legal en curso entre los dueños del predio, la Asociación Borgoño, a quienes emplazó a dar las explicaciones de cómo van a seguir funcionando.

"Acá hay un problema, un litigio que está en curso y, por supuesto, los dueños del predio tienen que dar una explicación respecto a cómo van a seguir funcionando en este contexto. Hoy día, efectivamente se reconoce un cierto desorden administrativo, pero es un problema entre privados y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mediar y resolver esta situación", sostuvo el jefe comunal conconino.

De toda formas, aseguró que el problema lo ven como "una oportunidad para poder regularizar el sector, para que los dueños del terreno den una explicación respecto a lo que significa el cumplimiento normativo y lo que vemos es que hay familias detrás, hay esfuerzos, hay trabajo, hay inversión y hay una víctima: la comuna de Concón y también la gente que ha creído y ha instalado estas escuelas y le ha dado un dinamismo importante al sector. Así que yo por lo menos lo veo como una oportunidad y también me gustaría no perder lo que significa el turismo, el desarrollo del deporte como el surf y de otras actividades de carácter náutico".

Consultado respecto a las responsabilidades en la materia, apuntó a que "hay que reconstruir la historia, pero lo que sí les puedo dar es un dato: esto se generó el 2010, durante la Alcaldía del actual concejal Jorge Valdovinos, donde partió todo con un parque acuático, después vino el tsunami y, por supuesto, un relleno que también fue bastante criticado, con crítica social y crítica comunitaria, y sin embargo se hizo igual. Creo que es importante ir a buscar respuestas también a las personas responsables de la época porque bajo esas decisiones hoy estamos tratando de resolver un problema que se hereda y que es consecuencia de malas gestiones anteriores".

Por su parte, Matías Jiménez, representante del Comercio y Turismo Unido de La Boca, relató que "se nos hizo entrega de una orden de desalojo del actual administrador del estacionamiento del predio. Sin embargo, esta orden no tiene ninguna formalidad y actualmente el administrador del estacionamiento no tiene las facultades para realizarla. Por lo tanto, invito a toda la gente a que se quede tranquila, que las actividades en el borde costero van a seguir funcionando de manera normal".

Finalmente expuso que "existen dueños del predio, que es la Asociación Borgoño, y ellos son los que deberían entregarnos cualquier notificación válida. Nosotros estamos en conversaciones con los abogados de la familia Borgoño y tenemos buena relación. Sin embargo, existe otra arista legal, que es que el señor Fajardo, que es el administrador, tiene una deuda millonaria con la familia Borgoño, y que eso actualmente está siendo conocido por los tribunales de Justicia".

De esta manera, la conclusión a la que se llega es que la Municipalidad de Concón comprometió mediar en el conflicto, esperando que esto se resuelva de la mejor manera para quienes han creído y han invertido su vida en esta zona de la comuna.

