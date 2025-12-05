Escuelas de surf de playa La Boca de Concón en alerta por orden de desalojo: administrador apunta a razones de seguridad

Completamente preocupada se encuentra la comunidad deportiva de la playa La Boca, en Concón, luego de recibir una carta del administrador del balneario, Rodrigo Fajardo, que ordena desalojar el sector antes del 31 de diciembre.

La instrucción afecta directamente a las escuelas de surf que operan en el lugar y se sustenta en argumentos de seguridad relacionados con el tránsito de personas en el área cercana a la orilla, espacio que estas escuelas arriendan actualmente.

La medida generó inquietud y malestar entre los representantes del surf local, quienes consideran que se trata de una decisión arbitraria. Sostienen que, por años, las escuelas han aportado a la seguridad y al turismo del sector, además de resaltar el rol que cumple la práctica del surf para niños, jóvenes y adultos de toda la región.

"La intención de Fajardo es sacarnos de una vez por todas. Nosotros hemos contribuido a la seguridad y al desarrollo turístico del sector, además de la importancia que tiene el surf para nuestra comuna", señalaron desde las escuelas.

En total, 10 escuelas se verían afectadas por la orden de desalojo, incluyendo aquellas que desarrollan programas de surf inclusivo impulsados por la propia Municipalidad de Concón, lo que incrementa la preocupación por el impacto social y deportivo que podría desencadenarse en caso de materializarse esta orden.

De igual forma, los arrendatarios del espacio en la playa La Boca sostienen que Rodrigo Fajardo no tendría facultades legales para ordenar su retiro, argumentando que el administrador mantiene "deudas millonarias y acciones judiciales en curso", lo que –según indicaron– restaría validez a la notificación difundida inicialmente.

Ante este escenario, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, se reunió con representantes de las escuelas para abordar la situación. En el encuentro se acordó sostener una reunión el viernes 12 de diciembre junto a artesanos y deportistas, para avanzar a una solución definitiva para el uso del borde costero en el sector de La Boca.

Matias Jimenez, abogado del comercio y turismo unido de la playa La Boca de Concón, manifestó que “nos reuniremos con todos los comerciantes y escuelas de surf, como de otras disciplinas, para llegar a una solución en conjunto".

Además, invitó "a toda la gente a que siga disfrutando de la playa La Boca y que sigan con todas las actividades que se realizan en el borde costero".

Y es que el gremio Comercio y Turismo Unido (CTU), que agrupa a las escuelas y a otros operadores del sector, defendió el rol que cumplen las escuelas de surf en la seguridad del balneario, destacando que estas realizan rescates, monitorean las condiciones del mar y mantienen coordinación con la Municipalidad y la Armada.

"Las escuelas aportan al orden y han sido fundamentales para la seguridad diaria del lugar", sentenciaron desde la organización gremial de la playa La Boca.

Mientras se espera la reunión del 12 de diciembre, la comunidad deportiva y los operadores del borde costero insisten en la necesidad de que cualquier decisión considere el valor social, turístico y de seguridad que aporta la actividad del surf en La Boca, por lo que aseguran que permanecerán organizados y en diálogo con el municipio para evitar que la orden de desalojo afecte a cientos de deportistas, visitantes y familias.

PURANOTICIA