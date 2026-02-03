Municipalidad de La Ligua se defiende tras sumario de Contraloría y afirma que "no intervino" en acto de Jeannette Jara

La Municipalidad de La Ligua emitió una declaración pública luego de que se diera a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) instruyó iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el uso de bienes municipales en una actividad política relacionada a la entonces candidata presidencial, Jeannette Jara.

El documento señala que "en septiembre de 2025, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) contra la Municipalidad de La Ligua argumentando que este municipio (se cita textualmente) "por medio de su alcalde realizó una actividad en honor a la candidata presidencial Jeannette Jara...".

Agregan que en dicha denuncia, se afirma que "esta actividad se desarrolló con autorización municipal, con recursos municipales y utilizando personal municipal...".

Complementaron que "atendida la presentación y ante la solicitud de la CGR, La Municipalidad de La Ligua aportó todos los antecedentes necesarios para desestimar la denuncia".

En su informe sobre el tema, "la Contraloría constata que el acto no fue impulsado por la Municipalidad de La Ligua y es clara en señalar que la actividad fue 'convocada por una agrupación de personas y no una entidad pública... cuya organización corresponde a gestiones y acciones de particulares'".

Asimismo, "señala expresamente que la actividad fue autorizada por la Delegación Provincial de Petorca, con informe favorable de Carabineros de Chile y la Seremi de Transportes, sin intervención del Municipio".

El análisis de la Contraloría General de la República "no detectó ninguna autorización de parte de este Municipio para ocupar bienes municipales, ni tampoco para que funcionarios municipales prestaran servicios en dicha actividad".

En esa línea, la Municipalidad de La Ligua sostuvo que "dará curso al sumario instruido por la CGR en el tiempo y forma que corresponde, con la finalidad de determinar si existe una eventual responsabilidad administrativa de algún funcionario municipal".

El Municipio manifestó que "valora el análisis de la entidad fiscalizadora, ya que ayuda a mejorar y robustecer los procesos internos de la Institución".

Finalmente, expusieron que reafirman "su compromiso con la probidad, transparencia, y correcto uso de los recursos públicos".

