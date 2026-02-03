Contraloría instruye sumario en la Municipalidad de La Ligua por uso de bienes públicos en acto de Jeannette Jara

La Contraloría General de la República (CGR) instruyó a la Municipalidad de La Ligua iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el uso de bienes municipales en actividad política relacionada a la entonces candidata presidencial, Jeannette Jara.

El proceso se originó luego de una denuncia presentada ante el Servicio Electoral (Servel) por la Fundación Fuerza Ciudadana, donde se acusó que el evento “Encuentro con Jeannette Jara” realizado en septiembre de 2025 en la plaza de Armas de La Ligua, habría contado con infraestructura municipal y participación de funcionarios.

El órgano contralor realizó una fiscalización tanto al municipio como a la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la autorización y desarrollo de la actividad.

De acuerdo con el informe, no se detectaron infracciones en los permisos otorgados por la Delegación Presidencial, ya que la actividad contaba con informe favorable de Carabineros y con autorización de la Seremi de Transportes de Valparaíso para el uso de vías públicas y la suspensión del tránsito vehicular, conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, se concluyó que sí hubo una falta al facilitar elementos como vallas, graderías y otros implementos para una actividad considerada ajena a los fines institucionales del municipio.

"Puesto que la entidad edilicia al dejar vallas perimetrales, de madera, graderías y otros bienes, facilitó y permitió el uso de estos en la aludida actividad, ajena a sus fines institucionales, incumpliendo con ello lo previsto en la normativa y jurisprudencia sobre la materia", dice el documento.

Por ello, se ordenó establecer responsabilidades y reforzar el resguardo de los bienes públicos para evitar situaciones similares.

Por ello, ordenó la apertura de un sumario con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas, instruyendo además que se remita copia del acto que dé inicio al procedimiento dentro de un plazo de 15 días hábiles.

Contraloría señaló que “deberá arbitrar medidas para en lo sucesivo velar por el debido resguardo de los bienes municipales, con el objeto que estos sean utilizados estrictamente en la finalidad autorizada y no con una de carácter político, como ocurrió en la especie”.

Cabe señalar que los antecedentes fueron enviados al Servel para que evalúe posibles infracciones relacionadas con la realización del acto fuera del período oficial de campaña.

