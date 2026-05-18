Publicación científica evidenció altos niveles de metales pesados en especies marinas de consumo humano en Quintero-Puchuncaví

La investigación internacional liderada por el HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) reveló la presencia de ocho metales pesados potencialmente tóxicos en especies marinas de consumo habitual en la bahía de Quintero-Puchuncaví. El estudio realizado en conjunto con el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, la Seremi de Medio Ambiente y comunidades locales, no solo evidenció un riesgo sanitario por la ingesta de estos recursos, sino que también identifica vacíos en la normativa chilena vigente para regular este tipo de contaminantes.

Impulsado por la preocupación de los habitantes de la zona, el equipo encabezado por la investigadora Stephanny Curaz Leiva, del Doctorado Interdisciplinario de Ciencias Ambientales de la UPLA; y el Dr. Claudio Sáez Avaria, del HUB Ambiental UPLA, muestreó en 2022 y analizó la acumulación de cadmio, cromo, cobre, manganeso, plomo, vanadio, zinc y mercurio en sedimentos y diez especies marinas comestibles. El estudio, financiado por proyectos ANID y el Gore de Valparaíso, contrastó los resultados obtenidos en la bahía de Quintero-Puchuncaví con un sitio de control en la bahía Quintay, permitiendo dimensionar el impacto de la actividad industrial en la biodiversidad y la seguridad alimentaria de la región.

Los resultados publicados en mayo de este año por la revista científica Toxics, confirmaron que la tendencia refleja que la contaminación industrial resulta en mayores concentraciones de metales en sedimentos y en los tejidos de las especies analizadas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, en comparación con los resultados obtenidos en las especies de Quintay. Las concentraciones de cadmio y plomo superaron los límites máximos permitidos por regulaciones nacionales e internacionales usadas como referencia. Aquello fue medido en especies explotadas y de cotidiano consumo producto de la pesca artesanal, como los peces: rollizo (Pinguipes chilensis) y Bilagay (Cheilodactylus variegatus), el molusco ostión (Argopecten purpuratus) y los crustáceos jaiba peluda (Romaleon setosum) y cangrejo nadador (Ovalipes trimaculatus).

RIESGOS PARA LA SALUD

La aplicación de un modelo Target Hazard Quotient (THQ) de evaluación de riesgo humano asociado al consumo productos del mar, demostró que las concentraciones de cadmio en jaiba peluda y ostiones de la bahía de Quintero-Puchuncaví indican un riesgo inminente para la salud de los consumidores habituales de estas especies, tanto para hombres como mujeres, según permite abordar el modelo.

Por otra parte, se detectó una brecha regulatoria importante: la normativa chilena vigente, el Decreto DS. 977/96 sobre el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no establece límites de cadmio para productos del mar, y mantiene umbrales de plomo más permisivos que los estándares internacionales de la Unión Europea y el Codex Alimentarius de la FAO. Esta situación genera incertidumbre sobre la seguridad alimentaria de los alimentos de origen marino en zonas costeras industrializadas, lo que resalta la necesidad de la actualización urgente de la regulación alimentaria nacional.

Debido a lo anterior y como se profundiza en la publicación, la vigencia de los resultados -dada la creciente expansión industrial en la zona-, refuerza la necesidad de desarrollar monitoreos frecuentes de los recursos marinos de la bahía de Quintero-Puchuncaví, que permitan valorar en un continuo especies que puedan representar un riesgo para la salud de las personas, afectar la pesca artesanal, como también para identificar las potenciales fuentes de los metales de interés toxicológico.

CIENCIA CON SENTIDO SOCIAL

La investigación se publicó en Toxics, ubicada en el cuartil uno de revistas indexadas Web of Science de Clarivate. El artículo fue desarrollado por un grupo multidisciplinar de investigadores y estudiantes, estos últimos del Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales de la UPLA con el Doctorado en Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), España.

Contó con el apoyo local, tanto personal y logístico de la Caleta de Pescadores de Ventanas, a través del excore Carlos Vega Bernal, como de las comunidades por medio de la fundadora de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio (Muzosare) en Resistencia Quintero-Puchuncaví, Katta Alonso Raggio. Así también, se contó con apoyo y retroalimentación del exseremi de Medio Ambiente, Hernán Ramírez Rueda, y financiamiento a través de distintos proyectos ANID como del Gore de Valparaíso.

Esta sinergia es destacada por la doctorante Stephanny Curaz Leiva, quien sostuvo que “se puede desarrollar ciencia de calidad con sentido social y en colaboración con las comunidades y autoridades, atendiendo a una problemática ambiental histórica y latente en la Bahía de Quintero-Puchuncaví”. Además, precisó que “el estudio deja en evidencia el peligro inminente que se mantiene en la zona con respecto a productos pesqueros de consumo humano, como también importantes brechas de normativa que es necesario atender para salvaguardar la salud de los ecosistemas costeros y la población”.

En tanto el Dr. Claudio Sáez Avaria enfatizó el carácter interinstitucional e internacional de la investigación, al afirmar que “desde el liderazgo del HUB Ambiental UPLA se crea una red a la que se suman investigadores adscritos a importantes instituciones a nivel nacional e internacional, de manera de seguir contribuyendo con ciencia de frontera para responder a las problemáticas socioambientales relevantes de Chile, y en particular de nuestra Región de Valparaíso”.

El estudio está también firmado por coautores como los Dres. María José Díaz (PUCV), Iván Sola (PUC), Sebastián Klarian (UNAB; University of Connecticut, EEUU,) Jhoel Ruiz y Gabriela Lobos (UV), Céline Lavergne y Verónica Molina (UPLA), como también de nuestros también estudiantes de doctorado Macarena Pérez, Brittany Paredes y Daniel González (UPLA).

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