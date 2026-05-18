¿Llega el “Niño Godzilla”? Pronostican invierno lluvioso y verano de calor histórico para la región de Valparaíso

La preocupación por la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad —apodado coloquialmente como “Niño Godzilla” tras los potentes efectos climáticos registrados a nivel global en 2015— mantiene en alerta a la zona central del país. Sin embargo, los expertos llaman a la calma y a enfocarse en los pronósticos a corto y mediano plazo.

Pamela Henríquez, coordinadora y jefa de Meteored Chile, explicó en Puranoticia Matinal, que actualmente el Pacífico Ecuatorial Central se encuentra en una fase neutral, pero se espera que entre mayo, junio y julio las temperaturas superficiales del mar superen el umbral de los 0,5 °C que da inicio al fenómeno. Para hablar técnicamente de un "Niño súper fuerte" o "Godzilla", el calentamiento marino debe superar los 2 °C hacia la primavera o el verano.

“Por el momento, el Niño sí o sí llega. La intensidad es lo que nos falta”, precisó Henríquez, añadiendo que existe cerca de un 40% de probabilidad de que alcance una magnitud extrema.

LLUVIAS INTENSAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Independiente de la fuerza inicial con la que se presente el fenómeno, los modelos climáticos ya anticipan un cambio drástico respecto a la sequía de los últimos años. Para el tramo comprendido entre julio y octubre, se prevén precipitaciones sobre lo normal en la Región de Valparaíso y la zona central.

La experta advirtió que el mayor peligro radica en cómo se presentarán estas lluvias, debido a la influencia de otros componentes atmosféricos como los ríos de viento zonales.

“Si tenemos un puro evento a un nivel muy intenso, podría dejar problemas bastante graves”, alertó la meteoróloga, detallando que estas configuraciones provocan mucha precipitación en poco tiempo y elevan la isoterma cero, generando mayor inestabilidad.

De todas formas, el invierno se proyecta con "lluvias interesantes" que permitirían superar los déficits de agua previos.

LA VERDADERA AMENAZA: UN VERANO DE RÉCORDS TÉRMICOS

Contario a lo que se tiende a pensar de manera masiva, los efectos más complejos del Niño en Chile no ocurren necesariamente bajo los temporales de invierno, sino en las estaciones posteriores.

El principal llamado de Meteored es a preparar las ciudades de la zona central para el panorama que se abrirá una vez que terminen los meses lluviosos, dado que el calentamiento global y el fenómeno del Niño actúan como multiplicadores de eventos extremos.

“El Niño no solo trae esta posibilidad de precipitación e inestabilidad con lluvia en corto tiempo. También trae episodios de calor. Por lo tanto, puede que en la primavera cesen las lluvias, pero podríamos tener un verano de calor histórico”, concluyó Pamela Henríquez.

Ante este escenario de temperaturas extremas y olas de calor prolongadas, las autoridades locales deberán enfocar sus esfuerzos de contingencia invernal, pero sin descuidar la planificación preventiva para la rápida propagación de incendios forestales durante el periodo estival.

PURANOTICIA