Minsal destaca trayectoria en salud pública y epidemiología de Mariol Luan, la nueva Seremi en la región de Valparaíso

El Gobierno nombró a Mariol Luan Pérez, especialista en Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, como nueva Seremi de Salud de la región de Valparaíso, quien estará a cargo de ejercer funciones orientadas al mejoramiento sostenido de la salud de la población de la zona.

La nueva autoridad sanitaria es médico cirujana de la Universidad Católica del Norte y cuenta con una sólida trayectoria en salud pública con foco en gestión, administración en salud, epidemiología y en salud global e internacional.

Es magister en Salud Pública de la Universidad de Chile y cuenta con especialidad médica en la misma área por la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como diplomados en Salud Mental y Psiquiatría y en Autoridad Sanitaria y Gestión de la Salud Pública de la Universidad de Chile; en Salud Familiar y Comunitaria de la Universidad de Valparaíso, y en Humanización en la Atención al usuario de la Universidad Central.

Hasta su nombramiento se desempeñaba como referente técnica en Epidemiología, encargada del Equipo de Coordinación de Hospitales Comunitarios, de enfermedades raras, poco frecuentes y huérfanas y como parte del equipo de salud intercultural del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca (SSVQP).

En el ámbito profesional, ha cumplido funciones en el Ministerio de Salud como asesora médica en el Departamento de Coordinación de Garantías y Beneficios. También fue directora de los Departamentos de Salud Municipal en Casablanca y La Calera, y subdirectora técnica del Departamento de Salud Municipal de Cabildo.

Su experiencia incluye participación en instancias académicas y de formación, como instructora adjunta en programas de Magíster en Salud Pública y en el Departamento de Salud Pública del Colegio Médico de Chile, Regional Valparaíso.

La nueva autoridad asume el desafío de fortalecer la salud pública regional, con énfasis en la promoción y prevención, la vigilancia epidemiológica, la gestión eficiente de los recursos y el trabajo intersectorial, en beneficio de la calidad de vida de la población.

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