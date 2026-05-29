PDI desarticula banda ligada a violentos asaltos a servicentros en Valparaíso y Viña: dos sujetos quedaron en prisión preventiva

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso detuvieron a dos ciudadanos chilenos (18 y 31 años de edad), por los delitos de infracción a la Ley de Armas y receptación de vehículo motorizado, en el marco de una investigación por una serie de robos con intimidación que afectaron a servicentros de la zona.

Las diligencias se originaron tras solicitudes del Turno de Instrucción y Flagrancia del Ministerio Público, luego de un asalto ocurrido el pasado 21 de mayo que afectó a un servicentro Aramco ubicado en el sector de Placilla. Posteriormente, el 26 de mayo, la Fiscalía volvió a requerir la intervención de la brigada especializada de la PDI, por nuevos delitos de similares características registrados en el mismo lugar y otro ocurrido en una estación Copec del Camino Internacional de Viña del Mar.

El trabajo investigativo de los detectives, basado en labores de inteligencia policial, análisis criminal y revisión de cámaras de seguridad, permitió establecer un mismo modus operandi en los tres hechos investigados. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la policía civil, se pudo establecer que tres sujetos participaban en los delitos utilizando vehículos que mantenían encargo vigente por robo.

En este contexto, durante la jornada de este jueves 28 de mayo, oficiales policiales detectaron en el sector céntrico de Valparaíso el desplazamiento del automóvil utilizado en los hechos ocurridos el 26 de mayo, iniciando de esta manera un seguimiento controlado que culminó con la fiscalización del vehículo y sus ocupantes.

Durante el procedimiento, los detectives encontraron un arma de fuego al interior del móvil, concretando la detención de ambos sujetos. Posteriormente, se logró establecer la vinculación de los imputados con los tres robos investigados.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y los detenidos fueron trasladados hasta dependencias del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectivo control de detención, donde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos, con un plazo de investigación de 90 días.

Según lo informado por el jefe de la BIRO porteña, subprefecto Julio Máspero, "en el marco de la nueva estrategia contra organizaciones criminales y mercados delictuales focalizados impulsada por la institución, esta brigada ha logrado desarticular tres bandas dedicadas a cometer delitos violentos en la parte alta de la ciudad, deteniendo a seis personas vinculadas a estos hechos desde el 16 de abril a la fecha".

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