Valparaíso refuerza limpieza y retiro de rucos por Día de los Patrimonios y Cuenta Pública

Un completo trabajo de limpieza, que incluye hidrolavados, barrido de calles y retiro de rucos es el que desarrollará el Municipio de Valparaíso en el contexto de la celebración del Día de los Patrimonios y la Cuenta Pública Presidencial.

Cabe hacer presente que se trata de un refuerzo a los operativos diarios que realiza la casa edilicia en diversos sectores de la Ciudad Puerto.

La alcaldesa Camila Nieto manifestó que “este fin de semana y el día lunes, tendremos dos importantes actividades: La celebración del Día de los Patrimonios y la Cuenta Pública, por lo que, acorde a nuestro compromiso diario de mantener aseada y ordenada nuestra ciudad, reforzaremos estas labores con un completo contingente de limpieza en diversos puntos”.

En específico, para la celebración del Día de los Patrimonios, el día viernes 29 se realizarán hidrolavados en calle Serrano y los pasajes Pérez Gacitúa, Goñi, Muñoz Hurtado, además del Paseo Atkinson y el Mural del cerro Concepción.

Además, el sábado 30, se limpiarán las afueras del Molo de Abrigo, plaza Sotomayor, mirador 21 de Mayo, paseo Gervasoni, paseo Yugoslavo, paseo Atkinson y paseo Wheelwright e hidrolavados en las terrazas del edificio La Nave, plaza Aníbal Pinto y plaza Cívica.

Un turno nocturno desarrollará labores de limpieza en calle Serrano, en el entorno del Edificio de la Diversidad de Género y calle Condell. Y el día domingo 31, se asearán los edificios patrimoniales y el entorno donde estará emplazada la feria Patrimonial en calle Serrano.

En tanto, para la Cuenta Pública Presidencial, el sábado 30 se llevará a cabo una limpieza en calle Pedro Montt, desde Uruguay hasta avenida Argentina; calle Victoria, entre Av. Argentina y Uruguay; y Av. Argentina, desde Brasil hasta Santa Elena. Además, de un hidrolavado del frontis del Congreso, entre Pedro Montt, Av. Argentina y Victoria.

Asimismo, el domingo 31 de mayo se hará un hidrolavado del bandejón de la Feria Avenida Argentina desde Independencia hasta Pedro Montt. Mientras que el lunes 01 de junio, se reforzarán las labores de limpieza en el perímetro donde se ubica el Congreso Nacional.

Vale indicar que el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad porteña contará con caniles móviles en la plaza O'Higgins.

PURANOTICIA