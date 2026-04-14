Gobierno confirmó a dos nuevas seremis en la región de Valparaíso: Salud y Trabajo ya cuentan con autoridades titulares

Continuando con esta política de nombramientos a cuentagotas, el Gobierno confirmó la designación de dos nuevos secretarios regionales ministeriales (seremis) en Valparaíso, buscando dejar atrás los groseros errores cometidos con anuncios pasados.

En esta oportunidad, desde la Delegación Presidencial se confirmó que el Presidente José Antonio Kast nombró a Mariol Luan como seremi de Salud, y a Carolina Sanguesa como seremi del Trabajo y Previsión Social en la región de Valparaíso.

Luan es doctora y su especialidad es la salud pública. Según indicaron desde el organismo, la profesional ha trabajado en la red hospitalaria y también en los Centros de Salud Familiar (Cesfam), es decir, posee trabajo comunitario en la zona.

El delegado Manuel Millones destacó que a la nueva Autoridad Sanitaria "le va a corresponder abordar la campaña de invierno, también la situación de Rapa Nui por los casos de dengue, la prevención del hanta, ver la situación de la gripe aviar y los planes de promoción y prevención de salud, entre otras temáticas”.

Acerca de Sangüesa, el Gobierno destacó que posee larga experiencia en el quehacer público, con pasos en la Dirección Regional de Sernac y en la subrogancia de Serviu.

"Esperamos que imponga esa impronta y experiencia de trabajo tan importante, como lo señaló el Presidente de la República, en levantar el empleo", resaltó Millones acerca de la nueva Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso.

Cabe recordar que Carolina Sangüesa llega al cargo antecedida de una polémica no menor, a raíz de su trabajo como administradora municipal de Algarrobo, donde registra una denuncia ante Contraloría por violencia contra funcionarias del aseo, además de una carta de una extrabajadora, quien tuvo fuertes reproches contra su labor.

Pese a ello, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, enfatizó que se trata de "dos profesionales muy adecuadas para las contingencias que vivimos en la región, tanto endesempleo, como en la problemática de la salud pública".

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