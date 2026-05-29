Día del Patrimonio: Cementerio Santa Inés abrirá sus puertas con recorridos sobre mujeres que marcaron Viña del Mar

Este sábado 30 de mayo, el Cementerio Santa Inés realizará una jornada abierta a la comunidad con actividades culturales y recorridos patrimoniales orientados a relevar la historia y memoria de destacadas mujeres vinculadas a Viña del Mar.

La iniciativa corresponde al desarrollo del proyecto FNDR “Tras sus Pasos: Mujeres que Dejan Huella”, iniciativa que releva el patrimonio local, destacando el legado de mujeres que marcaron la historia de la comuna y del país.

La alcaldesa Macarena Ripamonti dijo que “para los Días del Patrimonio uno de los puntos destacados va a ser nuestro tradicional cementerio de Santa Inés, donde vamos hacer el relanzamiento de un proyecto que ganamos. Esta iniciativa consiste en que cuando van caminando por el cementerio se encuentra con unos tótems qué pueden escanear y además con guías turísticos que van contando sobre algunas lápidas que tiene a grandes y notables mujeres de la historia, la primeras concejalas, mujeres líderes sindicalistas, mujeres de muchos años, que a veces se pierden en la historia y como una manera de honrarlas hicimos este proyecto para que puedan visitar".

La programación contempla visitas guiadas por distintos sectores emblemáticos del cementerio, donde las y los asistentes podrán conocer relatos sobre figuras femeninas vinculadas al ámbito político, artístico y social. Además, un grupo de las mujeres destacadas será personificado y teatralizado por actrices de la carrera de Teatro de Duoc UC Sede Viña del Mar.

Los recorridos se desarrollarán entre las 10:00 y las 11:00. Para participar en la ruta hay que inscribirse en el siguiente link.

La actividad finalizará con un concierto al aire libre, abierto a toda la comunidad, a cargo de la banda tributo a Los Jaivas, Guajiros.

La invitación es abierta a toda la comunidad para ser parte de esta experiencia cultural y patrimonial que busca rescatar la memoria histórica y acercar el patrimonio local a las vecinas y vecinos de la comuna.

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