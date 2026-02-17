Ministra de Obras Públicas defiende viaje de Presidente Boric a Rapa Nui y descarta que sea tardío

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, defendió la visita del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui, luego de críticas surgidas desde autoridades de la isla, descartando que el viaje sea tardío.

Los cuestionamientos surgieron luego de que la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pakarati, señalara que la visita presidencial resulta “absolutamente tardía y sin posibilidades reales de comprender nuevas gestiones, soluciones o recursos para las necesidades de nuestra comunidad”.

Al respecto, la secretaria de Estado afirmó que el Ejecutivo ha estado en Rapa Nui "varias veces, no solo esta ministra, sino también directivos del Ministerio”.

La autoridad destacó que existen diversas iniciativas en desarrollo. "Tenemos obras públicas ahí, tenemos el tema del agua, que es bien importante, todos los temas de pavimentos. En fin, un conjunto bien importante de temáticas que están en todos los territorios, y Rapa Nui no es la excepción. Tenemos obra en el aeropuerto también, y nos parece que es bien importante una visita presidencial".

Bajo ese contexto, apuntó que el arribo del Presidente Boric "no es tardío, porque el territorio nuestro es enorme. Hemos estado recorriéndolo intensamente a lo largo de estos años, y naturalmente, cuando se empieza a acabar el Gobierno, yo acelero esas visitas, porque no quiero dejar lugares sin visitar, sin entregar obras, sin iniciar obras como el día de ayer, o sin comprometer también cosas que sabemos que es posible y que corresponde realizarlas. Así es que me parece que hay que mirarla con otra altura de mira".

Finalmente, sobre los cuestionamientos al jefe de Estado respecto a qué puede comprometer a la isla a pocas semanas del término del mandato, López comentó que "cosas responsables siempre se pueden comprometer, es lo que nosotros hemos hecho, y vamos a seguir haciendo".

PURANOTICIA