Alcaldesa de Rapa Nui por visita de Presidente Boric: "Es tardía, viene por cumplir"

La alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati (Ind.), calificó como "tardía" la visita de tres días que iniciará mañana el Presidente Gabriel Boric a la Isla de Pascua.

En entrevista con La Tercera, la jefa comunal expresó que "se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío".

"Además, recuerdo también haber visibilizado en reiteradas veces la necesidad de que viniese al territorio. Cuando asumí como alcaldesa extendí la invitación de manera insistente las veces que he viajado al continente. Hemos solicitado audiencia, cosa que no se nos concedió", añadió.

"Era una manera de visibilizar las necesidades del territorio insular al continente. Pero bueno, nunca ocurrió y hoy siento que venir ahora es como para dar un cumplimiento de última hora por los territorios que le faltaba visitar. Yo no sé qué compromiso podríamos esperar, o de recursos para las necesidades de nuestra comunidad", agregó.

Consultada si solo es un viaje para cumplir, "respondió que "eso es. Es la sensación que da, en el fondo. Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer".

"Los otros presidentes por lo menos después de uno o dos años de mandato venían y recorrían la isla. Hay algunos que vinieron varias veces. Y eso es una buena señal. Entonces, cuando hablamos de un presidente que desde el inicio instaló la importancia de la descentralización, de visibilizar las necesidades de zonas mucho más aisladas, una persona que viene de Magallanes, alguien que demostró interés por los pueblos originarios, uno finalmente siente, la percepción acá colectiva y generalizada, es que fue meramente un discurso", señaló la alcaldesa.

PURANOTICIA