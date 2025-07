"Me encantaría": la confesión de Rodrigo Mundaca que revive aspiración presidencial y abre pugna en la región de Valparaíso

Mientras la región de Valparaíso acumula una larga lista de problemas sin resolver —ascensores deteriorados, trenes demorados, licitaciones postergadas, proyectos inconclusos y una creciente sensación de inseguridad y abandono—, el gobernador Rodrigo Mundaca continúa tomándose su tiempo para reflexionar si dará el salto a una candidatura presidencial. En un escenario donde el tren a Santiago no arranca, el aeropuerto de Concón no despega y la basura pronto no tendrá dónde ir, la mirada del jefe regional sigue estando de reojo en La Moneda, tal como él mismo lo reconoció en una extensa entrevista con el programa «Políticamente Directo» de Puranoticia.cl.

Fue en abril de este año cuando la autoridad elegida democráticamente con más de 774 mil votos en la segunda vuelta de la Elección a Gobernador Regional de Valparaíso dio a conocer públicamente una especie de coqueteo con asumir una candidatura a La Moneda, asegurando que "en materia presidencial me han preguntado harto y voy a esperar la Primaria. Hoy estoy muy ocupado de la región de Valparaíso, trabajando 24-7. Pero voy a esperar los resultados de la Primaria del oficialismo".

Pero avanzaron las semanas, pasó la Primaria y ganó la candidata del Partido Comunista Jeannette Jara. Aún así, Mundaca pidió más tiempo para reflexionar. "Nos vamos a tomar cinco días. Llevamos mucho tiempo, desde los incendios que no hemos parado. Nos vamos a tomar cinco días para tomar las mejores decisiones", dijo a Puranoticia.cl aquel domingo 29 de junio, tras emitir su voto en la Primaria, agregando que "yo puedo ser candidato (presidencial), puedo inscribirme en agosto y puedo permanecer en ejercicio (como Gobernador) hasta 45 días antes. Mi prioridad es seguir trabajando por el bienestar de quienes habitamos la región más importante de Chile".

Pero nuevamente pasó el tiempo, se cumplieron los cinco días de reflexión y la incertidumbre sobre su posible candidatura presidencial se mantuvo, aunque esta vez con una mayor inclinación a declinarla. "Tenemos reunión con la organización. No adelantaré nada porque tengo reunion con mi equipo", dijo Mundaca a inicios de julio. No obstante, también sostuvo que "mi primera compulsión es seguir desempeñando la labor que desempeño 24/7 al frente de la región de Valparaíso".

DIFERENCIAS CON LA EX CONCERTACIÓN

Todas estas indefiniciones enmarcadas en su proceso de "reflexión" fueron consultadas al gobernador regional Rodrigo Mundaca en el programa «Políticamente Directo» que conduce Jorge Antonio Vega en Puranoticia.cl. Así es como, en primer lugar, señaló que "yo siempre he dicho que el ocupar la primera la primera magistratura del país, el estar al frente del Estado de Chile, es un honor para cualquier persona que se dedica a la política. Y el que dice una cosa contraria, miente".

Luego, recordó que antes de la Primaria oficialista, el mismísimo Presidente Gabriel Boric lo llamó para pedirle que llamara públicamente a votar en la instancia y que se reuniera con los candidatos del pacto, cuestión que hizo, aunque sólo con Jeannette Jara (Partido Comunista) y con Gonzalo Winter (Frente Amplio). ¿Por qué no con Carolina Tohá? Mundaca explicó que "teníamos la voluntad de juntarnos, pero cuando empezaron a aparecer algunas cuñas que señalaban de que si yo era candidato la derecha iba a celebrar con champaña o cuando Correa Sutil dijo que yo había sido el líder del estallido, la verdad es que nos pareció súper extraño y súper confuso que se señalara poco menos que nosotros estábamos compitiendo con ella".

Si bien, el Gobernador recalca en que cumplió con el compromiso adoptado con el Presidente Boric, hizo un análisis respecto a sus votaciones de primera y segunda vuelta del año pasado, donde sacó 389.284 y 774.079 votos respectivamente. A su juicio, esta alta votación –que excede la del oficialismo y también la de la oposición– "transgredió ampliamente las fronteras de los partidos", lo que explicaría esta especie de incomodidad que generaría en algunos sectores su posible candidatura presidencial.

REFLEXIÓN PRESIDENCIAL LATENTE

Pero volviendo al tema central: ¿Será candidato o no? Muy en su estilo, Mundaca dijo que no le daría esta primicia a Puranoticia.cl, y que sólo adelantaría que se va a reunir prontamente con la candidata Jeannette Jara. "Llamé a votar, fui a votar, me reuní con la candidata Jara en nuestra casa y, a propósito de su pregunta –y no la voy a aludir porque usted dice que la política es de frente– me voy a reunir con Jara en estos días", dijo. Ante la consulta de qué significaba esto, la autoridad regional precisó que "me voy a reunir con Jara porque hay temas que tenemos que conversar".

Cabe hacer presente que si Rodrigo Mundaca desea ser opción a La Moneda tiene que empezar a juntar firmas en el sitio habilitado por el Servicio Electoral (Servel) para ello, porque su colectivo Modatima no es un partido político y el Frente Amplio –colectividad que lo apoyó en su camino a la Gobernación Regional de Valparaíso el año pasado– está alineado detrás de la opción presidencial de Jeannette Jara. Frente a esta posibilidad, lanzó que "a lo mejor las estamos juntando", para luego insistir en que "me voy a juntar con Jara" y que "no le voy a dar la exclusiva a usted".

Casi al final de este bloque, ante la pregunta directa de si aún deseaba ser candidato a La Moneda, el Gobernador Regional de Valparaíso sostuvo sin tapujos que "me encantaría". Respecto al mensaje que le daría a las personas que votaron por él y que ahora ven que siguen latentes sus deseos de competir en la Elección Presidencial, subrayo que "está bien, yo dirijo la región y a eso estoy dedicado 24/7 a trabajar por mi región". Asimismo, planteó a Puranoticia.cl en un tono con mucha ironía que "tengo una reflexión larga. Me demoro en reflexionar. Bueno, y ahora me demoré más".

Saliendo de la trinchera defensiva en la que se encontraba, el ingeniero agrónomo de profesión aseguró que "yo estoy preocupado de los problemas de la región". En ese sentido, comenzó a enumerar una serie de obras aprobadas reciéntemente: "Aprobamos un proyecto de 32 rutas rurales, atendiendo 17 comunas que no tenían transporte ni movilidad; el viernes de la semana pasada inauguré un Cesfam en Rinconada y otro en San Esteban, con recursos del Gobierno Regional; ratificamos el convenio Gore-Comisión Nacional de Riego, destinando $3.500 millones; el Convenio Gore-Indap, ratificando $4.000 millones. Yo trabajo todos los días por el bienestar de la región".

FALTA DE LIDERAZGO

Pero más allá de las obras y proyectos aprobados –que, por cierto, todos los Gores aprueban todos los años– una de las críticas que se le hacen a Mundaca es que no demuestra liderazgo en pro de la región, por ejemplo para resolver sus principales problemática, como las enunciadas al comienzo de este artículo. "Han tenido hartos invitados este último tiempo, entonces sería bueno informarle a la opinión pública, desde este espacio, que elaboramos y aprobamos la Estrategia Regional de Desarrollo, que va a conducir los destinos de esta región hasta el año 2035, que tiene siete ejes de desarrollo y 62 iniciativas de acción. Esa estrategia fue aprobada en el Consejo Regional con la abstención de todos los votos republicanos y el resto lo votó a favor. Esa estrategia regirá los destinos de esta región y eso es concreto", dijo.

De esta manera, se enfocó en uno de estos problemas: la locomoción colectiva, de la que dijo que "yo creo que la licitación del transporte público se retardó, salí a criticarla porque salió en la prensa que se había retirado la licitación en la Contraloría y a los dos días nos informaron que había entrado nuevamente a la Contraloría. Yo no estoy de acuerdo con los tiempos, a propósito de los problemas que tenemos, cuando los conductores conducen como locos, chocan, mueren, cuando hay accidentes con mucha frecuencia, por tanto cuando el transporte público necesita de nuevos oferentes y nuevas máquinas, hoy estamos empujando aquello".

También expuso que "el tema del transporte público, y a propósito de lo que planteó el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones (Juan Carlos Muñoz) que entrarían 500 nuevos buses, con 240 eléctricos, hoy todavía no se le informa cuál será el costo de la tarifa de ese transporte público y en esa condición estamos todos los que estamos presionando porque el Gobierno en esta materia ha sido confuso".

Finalmente, acerca del problema de los validadores para el recaudo electrónico, cuya licitación está publicada y correrá en carriles paralelos al del sistema de transporte público del Gran Valparaíso, comentó que "yo no tengo competencias para manejar los validadores del transporte público. No sé si sea una competencia que podamos requerir". Luego, volvió a poner de ejemplo otra medida implementada en su gestión: "Con los buses de acercamiento de EFE implementamos un botón de pánico a propósito de los validadores electrónicos y ese proyecto lo concluimos y están los resultados para llevarlo y escalarlo. Los validadores electrónicos son tremendamente importantes porque eso debería darle más seguridad a los conductores, porque hoy el corte de boleto es el salario de los conductores. Por tanto, son importantes e imperiosos, siempre y cuando los empresarios del transporte público contemplen aumentarle los salarios a quienes están al frente del transporte público, y ese no es un problema nuestro".

En definitiva, mientras Rodrigo Mundaca sigue reflexionando acerca de si será –o no– candidato al palacio de La Moneda —una decisión que ha estirado más que los plazos administrativos del tren a Santiago—, la región que gobierna continúa esperando soluciones concretas a problemas urgentes. Y aunque insiste en que trabaja "24/7" por Valparaíso, el desgaste acumulado, la falta de liderazgo en temas estructurales y la sensación de orfandad regional es diametralmente opuesta a la confesión de que le "encantaría" ser candidato a la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

PURANOTICIA