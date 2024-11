¿María José Hoffmann votó a favor o en contra de la ley que permitía la elección de gobernadores? Acá se resuelve el misterio

A menos de una semana para la segunda vuelta de la elección por la Gobernación Regional de Valparaíso, los candidatos Rodrigo Mundaca, quien busca la reelección en el puesto representando a todo el oficialismo; y María José Hoffmann, la carta de Chile Vamos y toda la oposición, se enfrentaron en un debate televisado por CNN Chile.

En la instancia entregaron sus principales propuestas, pero también se dedicados a remarcar sus diferencias. Es bajo este contexto que se produjo la gran controversia de la noche, cuando en el marco de hacer notar qué los distancia a uno del otro, se generó la incertidumbre respecto a una antigua votación de la entonces diputada Hoffmann.

Fue en noviembre de 2016 cuando la Cámara discutió y luego votó la Ley 20.990, que disponía la elección popular de los gobernadores regionales, instancia de la que Mundaca dijo que Hoffmann votó en contra, pero que la militante de la UDI aseguró en pantalla, y con un documento en mano, que lo hizo a favor de la iniciativa.

"El 2016 se promulgó la Ley 20.990, elección democrática de gobernadores. Usted votó en contra", señaló Mundaca, situación que generó la molestia de su contrincante.

"No es verdad. Usted puso a todo el ejército del Gobierno a hacerme funas. Acá está la votación (mostró un documento). Cuidado con las mentiras", respondió la ex Diputada por la provincia de San Antonio en el extinto Distrito 15.

Luego, la candidata de Chile Vamos, pero que cuenta con el apoyo de toda la oposición, insistió explicando que "voté a favor, soy una mujer jugada por la regionalización. Esa ley es insuficiente y en este Gobierno no hemos avanzado en nuevas atribuciones. La votación está abierta y le pido un poco de honor a la verdad".

"Yo tengo la plena convicción de que ella votó en contra", cerró Mundaca, luego que la periodista Rincón le entregara el documento llevado por la candidata de la UDI.

Habiendo dos posiciones diametralmente opuestas respecto a lo ocurrido en noviembre de 2016, Puranoticia.cl recurrió a la Biblioteca del Congreso para chequear cómo se votó en aquella oportunidad la ley que permitía la elección de gobernadores.

Y en ese sentido se comprobó que quien decía la verdad era Rodrigo Mundaca, ya que María José Hoffmann efectivamente votó en contra de la iniciativa discutida y votada el 8 de noviembre de 2016 en la Sala de la Camara de Diputados.

Fueron 83 los votos a favor de la ley que permitía la elección democrática de gobernadores regionales; 22 abstenciones y 7 en contra, entre los que estaban los votos de María José Hoffmann, Juan Antonio Coloma, José Antonio Kast, Issa Kort, Nicolás Monckeberg, Iván Norambuena y Ernesto Silva.

De hecho, Puranoticia.cl accedió a los argumentos esgrimidos por la hoy candidata a Gobernadora para rechazar este proyecto: "Una vez más hemos llegado a debatir un tema tan importante como es la elección directa de intendentes, a partir de un proyecto mediocre, que a primera vista parece tener buen lejos, pero que en realidad no está a la altura de las expectativas de una verdadera descentralización o de dar el paso real hacia gobiernos regionales como realmente nos merecemos", dijo.

"Me encantaría rechazar el proyecto. En verdad, es confusa la señal hacia las regiones. Ello entrampa a quienes queremos hacer las cosas de forma seria, en términos de empoderar a las regiones", agregó la carta de Chile Vamos.

De igual forma, la entonces legisladora de la UDI por el Distrito 15 sostuvo ante la Sala que "me parece que estamos ante una situación súper grave. No podemos seguir creciendo a punta de leyes parche. Esta iniciativa es otra ley parche más: está incompleta y sobre todo mal diseñada. Las discusiones que hubo en torno a ella en la comisión llegaron a dar vergüenza. Este proyecto va camino a ser otra reforma mal hecha que no soluciona de fondo la necesidad que se planteó en su origen".

"La oposición, la UDI y RN, tiene la mejor voluntad de avanzar hacia un proyecto de verdad y no hacia la vergonzosa propuesta de elegir intendentes de papel que se nos presenta hoy en la Sala", concluyó en aquella oportunidad.

Esta es parte de su intervención en la Sala

PURANOTICIA