Hoffmann reprocha "falta de carácter" a Mundaca, quien le echa por tierra su propuesta del 50% para seguridad: "No lo puede hacer"

Un trascendental debate de ideas, aunque a veces tenso, se dio entre los dos candidatos de la segunda vuelta por la Gobernación Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la carta del oficialismo que busca la reelección; y María José Hoffmann, la abanderada de la oposición que pretende entregarle a la derecha el máximo puesto regional.

Organizado por el canal CNN Chile y moderado por la periodista Mónica Rincón, los dos candidatos entregaron sus propuestas, pero también remarcaron sus diferencias en una serie de temas, siendo los más controvertidos los relacionados a la seguridad pública regional y la competencia de facultades de los gobernadores regionales.

SEGURIDAD Y LOS PRIMEROS ROCES

María José Hoffmann comenzó hablando de seguridad, tema del que dijo que ha sido el eje de su campaña, motivo por el cual aseguró que busca ser la "gobernadora de la seguridad" y que para ello tiene un plan estratégico: "Fuimos a Buenos Aires a ver con candidatos –hoy muchos de ellos son alcaldes– un plan efectivo para poder enfrentar con carácter y liderazgo el drama que vivimos en la región", planteó.

De igual forma, afirmó que la gente en la Quinta Región "está viviendo con mucho miedo" y que para enfrentar esto se requiere hacerse cargo "con mucho liderazgo, lo que implica invertir el 50% de los recursos del Gobierno Regional al menos los dos primeros años en temas de seguridad: con cámaras en toda la región, esto se hace a través de municipalidades; con pórticos que puedan detectar patentes; necesitamos carácter, y entender que los delincuentes son un problema y no son víctima".

Por su parte, Rodrigo Mundaca replicó a su contendora dando cuenta de las obras de su gestión en el Gobierno Regional en materia de seguridad, enfocadas en equipamiento e infraestructura policial: "Hemos entregado 82 vehículos a Carabineros, 42 a la PDI, 20 a la Policía Marítima para el control del narcotráfico en altamar. En infraestructura, vamos a habilitar el primer centro regional de investigación de delitos medioambientales y vamos a habilitar un cuartel policial que albergará a 210 efectivos en Los Andes", dijo.

Luego, ahondó en la propuesta de Hoffmann diciendo que "no se trata de poner cámaras, que ya lo hicimos: instalamos 3.300 cámaras. De lo que se trata hoy es de darle interoperabilidad, esto quiere decir, instalar en las siete provincias sistemas de control y comando para que nos permita ser efectivos y eficientes en el control policial y en la pesquisa de los delincuentes. Vamos a instalar el sistema automatizado de información biométrica de manera dactilar, facial y por voz".

POLÉMICA POR EL "CARÁCTER"

Junto a coincidir –en parte– con lo expresado por Mundaca en CNN Chile, la ex secretaria general de la UDI indicó que "las cámaras son un símbolo porque esto debe ser un sistema integrado. Y todo lo que plantea no lo hemos hecho. En esto, lo primero es el carácter, es entender que hay que apoyar y respetar el trabajo de Carabineros más allá de la implementación necesaria, pero sobretodo tener un sistema integral, trabajar con las comunidades y lograr enfrentar con carácter este flagelo".

Hoffmann prosiguió señalando al respecto que "cuando uno ve que este problema de ser la segunda región con más alta criminología y delincuencia del país, creo que ha faltado el carácter necesario para abordar el tema, y eso parte teniendo una muy buena relación con Carabineros, apoyarlos, trabajar con los alcaldes, tener centros integrales con número único. Entonces estamos al debe".

Sobre esto, el ex activista de Modatima (Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente) planteó que "si de carácter se trata, el año pasado vine a La Moneda con 32 alcaldes, incluyendo de tu sector, a golpear las puertas para tener más presupuesto. Esto no tiene que ver con carácter, esto tiene que ver con cautivar en colectivo, tiene que ver con liderazgo, por algo soy el primer gobernador electo democráticamente en la región de Valparaíso".

En ese sentido, ejemplificó con obras realizadas en el cerro Bellavista de Valparaíso: "Ahí instalamos un sistema comunitario de 20 cámaras en un sector donde la delincuencia la hemos combatido y donde hay prácticamente cero delitos en ese territorio porque la seguridad tiene una mirada del punto de vista integral, con equipamiento, infraestructura policial, más cuarteles, más equipamiento, pero también con recuperación de espacios públicos, apostando a la cultura y al deporte".

¿TEMA PRIORITARIO?

Luego que Mundaca repasara algunas obras y proyecto de su gestión al mando del Gobierno Regional de Valparaíso en materia de seguridad, Hoffmann replicó señalando que estas no se reflejan en el día a día, ya que la región es la segunda más insegura del país. "Uno siempre puede valorar los esfuerzos, pero creo que son absolutamente insuficientes para el drama que vivimos", dijo la carta de Chile Vamos.

De igual forma, acusó a Rodrigo Mundaca de que "usted sólo implementó del presupuesto el 8%, es lo que vi en su propia presentación, entonces la seguridad no es una prioridad. El 8% de la presentación del Gobernador fue para seguridad y eso me parece insuficiente. Yo espero gastar el 50% al menos y es el trabajo que estoy realizando con el 60% del Consejo Regional".

El ingeniero agrónomo sostuvo que "para referirse a esto hay que conocer la institucionalidad. El FNDR es un fondo de inversión pública de compensación territorial, tiene glosas y subtítulos, y estas definen el marco presupuestario. Cuando usted dice que destinará el 50% del FNDR es falso porque no lo puede hacer. En seguridad hay que conocer la institucionalidad, porque tenemos Delegados Presidenciales, con los que usted está de acuerdo y yo no en mantenerlos porque ellos tienen funciones de seguridad, emergencia y población migrante".

FACULTADES Y COMPETENCIAS

En torno a la última respuesta comenzó a gestarse una de las grandes polémicas de la noche, ya que Hoffmann defendió las facultades de los delegados presidenciales diciendo que "yo fui parte de esa conversación como Diputada y siempre se pensó que debían traspasarse facultades del intendente y hacer algo más robusto. Decir que se elimine cuando somos un país unitario, la verdad es que es el camino fácil. Creo que deben haber más atribuciones. Se traspasaron 15 atribuciones durante el Gobierno del Presidente Piñera y durante el Gobierno de Boric sólo cuatro".

En ese sentido, le enrostró a Mundaca que "usted perdió la oportunidad porque en la ley establecimos que en los primeros 24 meses podíamos pedir atribuciones, y usted no pidió ninguna. Entonces cuando nos queremos hacer el campeón de la regionalización, los hechos hablan por sí solos. Valoro mucho que hayamos corrido el cerco, que un candidato que apoyó el 18 de octubre y que ha tenido una relación muy dura en su historia política, hoy hable de seguridad. Lo considero un mérito, pase lo que pase con los resultados, porque se ha dado cuenta que es la prioridad y espero que no vuelva a gastar el 8%. En mi caso gastaré el máximo de recursos".

A su turno, el gobernador en ejercicio recordó que el 2016 se promulgó la Ley 20.990 para la elección democrática de gobernadores, iniciativa de la que le dijo a Hoffmann que "usted votó en contra", generando la molestia de la militante de la UDI. "Eso no es verdad. Usted puso a todo el ejército del Gobierno a hacerme funas y acá está la votación. Cuidado con las mentiras", replicó Hoffmann, exhibiendo un documento en el que aseguraba que votó a favor de dicho proyecto (ver nota secundaria).

¿PIDIÓ COMPETENCIAS O NO?

Dando respuesta a la afirmación de la candidata de Chile Vamos respecto a si había pedido más atribuciones, Mundaca dijo que "eso es falso porque en materia de competencias, las que se nos plantearon no venían asociadas ni a trabajadores ni a recursos. En materia de descentralización en lo político, administrativo y fiscal, es importante cuando hablamos de la región más importante del país, decir que tenemos 38 comunas y el Gobierno Regional sólo tiene 172 trabajadores porque no hay ley de planta ni ley de encasillamiento. Tenemos en el Gore trabajadores de 20 años en grado 8, por tanto estas leyes son muy importantes".

No obstante a aquello, aseguró que "solicitamos competencias y la discusión que hubo con la Subdere era que las competencias solicitadas debían ser asimétricas, es decir que competencias solicitadas respondieran a necesidades de nuestra región. Pedimos competencias para participar en fijación de tarifas de sanitarias y de los planes de obra, y nos dijeron que no. Nos dijeron que no, no nos dejaron participar del plan de inversión de obras y en el plan tarifario tampoco porque la discusión se da con los ministros del ramo, la discusión fue con el MOP y nos dijeron que no. Evidentemente, si me pregunta si estamos conformes, por supuesto que no".

POR QUÉ VOTAR POR UNO DE ELLOS

Para dar respuesta a esta pregunta, el sorteo quiso que Rodrigo Mundaca respondiera primero. Al respecto, indicó que "el año 2016 se votó y habilitó la elección democrática de gobernadores regionales, después de 200 años, donde Santiago fue un reino y sus élites fueron las que determinaron el derrotero de nuestro destino, el 14 de junio de 2021 asumí como el primer Gobernador electo democráticamente en la historia de la región de Valparaíso y hemos demostrado en 3 años y 3 meses que la descentralización le cambia la vida a las personas, porque lo que hizo fue cambiar el eje piramidal de decisiones desde Santiago hacia los territorios y comunidades. Sin embargo sigue siendo un anhelo, necesitamos descentralización en lo político, para terminar con la figura de los delegados presidenciales; descentralización administrativa, donde la ley de plantas es fundamental; y una descentralización en lo fiscal, para que empresas que explotan recursos naturales tributen en nuestras regiones".

Finalmente, María José Hoffmann le habló a los electores manifestando que "si usted siente que las cosas se han hecho bien y que estamos bien, no soy su candidata. Yo soy la candidata del cambio y Rodrigo de la continuidad. Lo que ha faltado, excusas más o menos, de las atribuciones que son escasas y hay que trabajar para que sean más, creo que tenemos una oportunidad de empezar una nueva etapa en la región, que está estancada, deteriorada y creo que con liderazgo podemos levantarla con mucha fuerza. Quiero que conozcan nuestras propuestas y demostrar que con mucho cariño, trabajo y liderazgo podemos levantar a la región del estancamiento en el que está hoy día".

