Marcelo Lagos y altas probabilidades de terremoto entre 2025 y 2026: "Nadie podría descartar que ocurra en la zona central"

Más allá de que Chile sea un país altamente sísmico y que los ciudadanos estén prácticamente acostumbrados a los temblores de manera frecuente en el tiempo, lo cierto es que cuando se le pone margen a fechas para que ocurra un evento de mayor magnitud genera preocupación y alarma entre la población de nuestro país.

Y es que el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, en conversación con Puranoticia.cl confirmó que existe más de un 60% de probabilidades que un terremoto de magnitud 8 o superior sacuda al territorio nacional entre 2025 y 2026; esto, considerando la frecuencia con la que estos eventos ocurren en Chile.

"Esto se basa en que la historia sísmica de nuestro país nos dice que ha habido terremotos de magnitud del orden de 8, aproximadamente como promedio, una vez cada 12 años. Si uno mira los terremotos que han ocurrido recientamente, a medida que va transcurriendo el tiempo, las probabilidades de que ocurra un terremoto se van incrementando si es que no ha ocurrido recientemente", explicó.

Cabe recordar que los últimos tres terremotos con magnitudes sobre 8,0 en Chile ocurrieron el 2010 en la zona centro sur (8,8); el 2014 en la región de Tarapacá (8,4); y el 2015 en la región de Coquimbo (8,3). De este último ya han transcurrido 10 años, por lo tanto la energía ya está prácticamente acumulada –de acuerdo a la estadística–, entonces "uno podría esperar un terremoto de esta magnitud con cierta probabilidad".

"Lo más probable, en un 60% o un poco más de probabilidades, es que exista un terremoto de magnitud de 7,8, o incluso un poco mayor, en alguna parte de Chile. Eso es lo que existe en este momento", continuó el doctor en Ciencias de la Tierra.

EL "PEOR ESCENARIO"

Estas cifras fueron analizadas ahora por el destacado geógrafo nacional, Marcelo Lagos, quien en conversación con Puranoticia.cl señaló que "las declaraciones del Centro Sismológico Nacional, lo que hacen, es ponerle un número a un hecho que es absolutamente latente. La amenaza sísmica en Chile es permanente y nuestro currículum revela que terremotos con magnitudes superiores a 8 pueden ocurrir y han ocurrido, y el último importante fue el de 2015 en Illapel, de magnitud 8,4".

Consultado respecto a si el lugar donde podría registrarse este evento de mayor magnitud podría ser la zona central, el también Dr. en Ciencias indicó que "particularmente en el segmento entre Los Vilos y Pichilemu, que es la zona central y Metropolitana de Chile, la ciencia y la historia hace tiempo nos han revelado que es una zona que está cargada sísmicamente, y que si bien tiene un pasado sísmico, no necesariamente los terremotos del pasado reciente son un peor escenario".

Cabe recordar que los últimos terremotos que han azotado a la zona central tuvieron lugar en 1822 en Quintero, en 1906 en Valparaíso y en 1985 en Algarrobo, todos con magnitud 8 o superior. No obstante, este "peor escenario" del que habla Marcelo Lagos sólo es comparable con el megaterremoto de 1730 en Valparaíso, cuya magnitud fue de 9,1, por lo que el experto lo califica de "un evento gigantesco".

"Estamos hablando de que la zona central de Chile tiene terremotos diferentes: tiene terremotos grandes como en 1822, 1906 y 1985; pero también tiene terremotos gigantes, y ambos escenarios tienen tiempos de incubación para acumular energía diferentes. Algunos, en la zona central de Chile, tienen un promedio de 80 años, pero los eventos gigantes como el de 1730 tienen algunos siglos, y como ya van casi tres siglos sin que ocurra un evento relevante, hoy en día nadie podría descartar que el próximo evento importante en Chile ocurra en la zona central", puntualizó.

FRECUENCIA DE MEGATERREMOTOS

Importante es tener en cuenta que se considera como "evento grande" uno de magnitud 8 o superior; mientras que un "evento gigante" es de magnitud 9 o superior. De igual manera, un evento de magnitud 9 es 32 veces más grande que uno de magnitud 8, ya que la energía sísmica se libera de manera exponencial en un terremoto.

Otro dato relevante dice relación con la frecuencia de estos terremotos: los "eventos grandes" suceden en promedio cada 80 años en la zona central (por ejemplo los de 1822, 1906 y 1985); mientras que los "eventos gigantes" ocurren tras un par de siglos. La muestra más fiel es la del megaterremoto de Valdivia en 1960 (magnitud 9,5), cuyo antecesor tuvo lugar en 1575 en la misma ciudad sureña. Es decir, tuvieron que pasar 385 años para que el fenómeno se repita. Si esto lo llevamos a la zona central, desde el megaterremoto de Valparaíso en 1730 han pasado 295 años.

Frente a ello, el también profesor de la Universidad Católica de Chile explicó en diálogo con Puranoticia.cl que "estamos hablando de que en la zona central de nuestro país podrías necesitar de algunos siglos, pero también podría ser que tres siglos sean suficientes para acumular energía capaz de generar un terremoto de magnitud cercana a 9 o superior. Ese es un escenario latente que nadie puede descartar".

DAÑOS EN CIUDADES

Al ser totalmente posible la ocurrencia de un megaterremoto entre Los Vilos y Pichilemu, Marcelo Lagos analizó los posibles daños que un evento de este tipo podría generar en las ciudades. En primer lugar, expuso que "Chile tiene una gobernanza sísmica muy buena. En general, en Chile los terremotos no cobran vidas sustantivas y eso se conecta porque nuestros estándares de diseño y construcción, además de la fiscalización y los profesionales dedicados a estos temas, son competentes. En nuestro país, generalmente no es noticia que un terremoto 7,6 mate a cientos de miles de personas como ocurre en Turquía, Haití o países menos desarrollados".

No obstante a aquello, sostuvo que "un evento gigante obviamente que pondría en tensión y sometería a esfuerzos importantes a gran parte de las estructuras de la zona central de Chile y, probablemente, lo más antiguo, que no está en norma, o las estructuras mal mantenidas y descuidadas, podrían evidentemente tener daño estructural, porque vienen de épocas donde no había normativa a la altura de los escenarios previstos, pero también gran parte del diseño estructural hoy día se realiza para un escenario tipo, para un terremoto de diseño, y nadie está diseñando para un evento de magnitud sobre 9, entonces evidentemente podría haber daño estructural".

En ese sentido, el especialista en la materia fue enfático en dejar en claro que el terremoto no es necesariamente el principal factor de daños, ya que explicó que "un evento magnitud 9 o superior va acompañado de un tsunami muy grande y, ese fenómeno natural, que es colateral y consecuencia del evento principal, es un evento que está huérfano en nuestra legislación. No hay normativa".

"Por lo tanto, tú vas a ver un Hotel Punta Piqueros a orilla de playa; vas a ver a una Teletón en Valparaíso en zona de inundación; vas a ver a un Congreso Nacional en zona de inundación; vas a ver infraestructura crítica en zona de inundación; vas a ver edificios residenciales en zona de inundación; vas a ver que en Chile la evacuación vertical todavía no se ha implementado formalmente y no hemos logrado avanzar un milímetro en que eso se formalice y permita que cualquier persona en la costa pueda seleccionar un edificio para evacuar verticalmente", lamentó el profesional.

Por último, Marcelo Lagos terminó su conversación con Puranoticia.cl concluyendo que, en la práctica, "tenemos tareas pendientes con los efectos colaterales que acompañan a los terremotos, porque estos no vienen solos: van acompañados de tsunami, con deformación vertical de la costa, donde se hunde o se baja; va acompañado de explosiones, de movimientos en masa y deslizamientos. El terremoto no viene solo, se manifiesta como un multipeligro, entonces no es honesto mirarlo como peligro único, sino que es todo lo que viene con él".

PURANOTICIA