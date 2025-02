Centro Sismológico cifra en más de 60% las probabilidades de un terremoto de magnitud 8 o superior este 2025 o 2026 en Chile

Sabido por todos es que Chile es un país con una alta sismicidad y que es frecuente percibir movimientos telúricos a lo largo de todo el territorio nacional. Sin embargo, cuando las estadísticas muestran que un evento de mayor magnitud podría estar más cerca de lo que uno cree, las alarmas comienzan a sonar en la población.

Así se desprende de lo informado por el director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, quien en conversación con Puranoticia.cl aseguró que los números hablan de que hay más de un 60% de probabilidades que entre el 2025 y el 2026 se produzca un terremoto de magnitud 8 o incluso superior en alguna parte de nuestro país.

"Esto se basa en que la historia sísmica de nuestro país nos dice que ha habido terremotos de magnitud del orden de 8, aproximadamente, como promedio, una vez cada 12 años", dijo el doctor en Ciencias de la Tierra de la U. de California (EE.UU).

Luego precisó que "si uno mira los terremotos que han ocurrido recientamente, a medida que va transcurriendo el tiempo las probabilidades de que ocurra un terremoto se van incrementando si es que no ha ocurrido recientemente".

En el caso de nuestro país, los últimos tres terremotos con magnitudes sobre 8,0 ocurrieron el 2010 en la zona centro sur (8,8); el 2014 en la región de Tarapacá (8,4); y el 2015 en la región de Coquimbo (8,3). De este último ya han transcurrido 10 años, por lo tanto la energía ya está prácticamente acumulada –de acuerdo a la estadística–entonces "uno podría esperar un terremoto de esta magnitud con cierta probabilidad".

"Lo que hemos hecho ha sido calcular esa probabilidad, basado en los intervalos de ocurrencia de terremotos, viendo la historia y observando los últimos 200 años. Así uno puede decir que lo más probable es que ocurra tal cosa en el futuro, basado en la historia, y eso es lo que hemos hecho", continuó Barrientos en diálogo con Puranoticia.cl.

Y aunque el Director del Centro Sismológico Nacional advierte que también hay periodos de tiempo donde han transcurrido más de 30 años sin terremotos de magnitud 8 o superior en el país, cosa que "también perfectamente se puede dar esta vez"; cree que las probabilidades de que eso ocurra actualmente "son muy bajas".

"Lo más probable, en un 60% o un poco más de probabilidades, es que exista un terremoto de magnitud de 7,8, o incluso un poco mayor, en alguna parte de Chile. Eso es lo que existe en este momento", continuó indicando a este medio el también magíster en Ciencias, mención Geofísica, de la Universidad de Chile.

De todas maneras, y a pesar de ser alto el porcentaje de probabilidades de que ocurra un sismo de mayor magnitud el 2025 o 2026 enciende las alarmas de la población, a juicio de Sergio Barrientos "esto no es noticia", ya que "todos los que vivimos en Chile sabemos que estamos expuestos, particularmente los que tenemos más edad y con más terremotos en el cuerpo, que hemos vivido o que hemos sabido que han ocurrido terremotos en Chile, por ejemplo los del norte, como el del 2014 entre Pisagua e Iquique que acá en la zona central no lo sentimos, pero sí ocurrió durante nuestras vidas".

Ahora bien, qué dicen los números respecto a la probabilidad de que este terremoto de magnitud 8 o superior se registre en la zona central, el titular de Sismología explicó que al revisar la historia, se advierte que el primer gran terremoto en el centro de Chile fue en 1647; luego otro en 1730 (superior a 9,0); después el de 1822; el famoso de 1906 en Valparaíso (2 mil fallecidos y un gran incendio); y el de 1985 en San Antonio (8,0).

"Si uno ve esta historia sísmica y ve estos grandes terremotos, ve que tienen una recurrencia del orden de 80 años, así es que uno podría pensar que en la zona central de Chile es muy probable que se den los 80 años en total desde 1985, lo que daría como fecha del siguiente 2060 o de ese orden", puntualizó el experto.

No obstante, recalcó que "eso sólo es basado en la historia, porque la naturaleza siempre nos puede sorprender, además que todavía no la comprendemos totalmente. Así es que siempre nos puede sorprender con alguna cosa que no esperamos. Un terremoto de magnitud 7,5, que no está incluido en esta estadística pero que puede llegar a causar daño en alguna parte del país, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte del país, así que siempre hay que estar preparado".

Este llamado de alerta del Director del Centro Sismológico Nacional lo hace considerando que el nuestro es uno de los países con mayor sismicidad en el mundo debido al constante choque de la placa de Nazca con la placa Sudamericana, situación que –en promedio– genera cada 12 años un terremoto de magnitud 8 o superior; 10 de magnitud 7; 100 de magnitud 6 y 1.000 de magnitud 5. "Chile tiene mucha sismicidad y seguro que va a ocurrir algo", sentenció Sergio Barrientos.

