Los verdaderos motivos tras la sorpresiva bajada de Daniel Morales como candidato al Distrito 6 de la Cámara de Diputados

El ex Alcalde de Limache era uno de los números fijos de Renovación Nacional para ser incluido en el listado de candidatos que presentaría Chile Vamos ante el Servicio Electoral para competir por uno de los ocho escaños de la zona interior de la región de Valparaíso.
Hasta última hora de este lunes 18 de agosto, dirigentes de Renovación Nacional (RN) y de otros partidos de Chile Vamos intentaron convencer a Daniel Morales Espíndola de que no declinara su candidatura al Distrito 6 de la Cámara de Diputados.
Y es que en último momento, el ex Alcalde de Limache comunicó que no se postularía a la Elección Parlamentaria del 16 de noviembre, aunque en ese momento no se conocían mayores detalles respecto a su decisión que impactó a todos en la coalición.
LEER TAMBIÉN: Chile Vamos definió su plantilla parlamentaria en Valparaíso: políticos tradicionales y rostros mediáticos buscarán la Cámara y el Senado
Pero los intentos de convencerlo fueron infructuosos y finalmente RN inscribió en sus tres cupos al ex diputado por la zona, Luis Pardo; al ex consejero regional (core) Percy Marín; y, en lugar de Morales, a la ex concejala de Limache, Amal Salem.
De igual forma, el ex Alcalde de Limache explicó a través de un video difundido en sus redes sociales los motivos por los cuales anunció a última hora que no competiría por uno de los escaños que entrega el Distrito 6 del interior de la Quinta Región.
Junto a agradecerle a las personas que abrieron las puertas de sus casas para escuchar sus propuestas como precandidato, Daniel Morales señaló que "un proyecto de candidatura a Diputado tiene una serie de complejidades desde el punto de humano, social y económico, y muchas veces estas complejidades se contraponen con los proyectos de desarrollo familiar que uno quiere llevar adelante".
Además de afirmar que lo más importante es seguir proyectando a su familia, planteó que "una segunda fase de candidatura a Diputado, que significaba inscribir mi candidatura y llevarla adelante durante estos casi 100 días de campaña, aumentaba estos costos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, y claramente muchas veces puede llegar a atentar a lo que significa la proyección de nuestro desarrollo como familia".
En ese sentido, expuso que "eso lo queremos seguir cuidando y por esa razón hemos suspendido esta candidatura, no tiene otra interpretación. Es una situación tremendamente humana y, de verdad, sólo reitero los agradecimientos a quienes nos abrieron las puertas de sus casas, que nos permitieron participar en reuniones, y descarto de plano cualquier otro tipo de intencionalidad del punto de vista político local".
Por último, sostuvo que "queremos seguir desarrollándonos como familia y también quiero seguir desarrollando otros proyectos personales en los cuales he estado trabajando, y espero poder seguir proyectando hacia el futuro. Simplemente agradecerles a todos el cariño y decirles que nuestro trabajo social, nuestro trabajo en humano y nuestro compromiso en lo humano también va a seguir estando presente".
De esta manera, Daniel Morales se alejará –al menos por un tiempo– de la política activa que lo mantenían tanto a él como a Renovación Nacional y Chile Vamos con esperanzas de lograr un buen cometido electoral que permitiera reforzar el pacto y, por qué no, de quedarse con uno de los escaños en el Distrito 6 de la región de Valparaíso.
PURANOTICIA