Los verdaderos motivos tras la sorpresiva bajada de Daniel Morales como candidato al Distrito 6 de la Cámara de Diputados

Hasta última hora de este lunes 18 de agosto, dirigentes de Renovación Nacional (RN) y de otros partidos de Chile Vamos intentaron convencer a Daniel Morales Espíndola de que no declinara su candidatura al Distrito 6 de la Cámara de Diputados.

Y es que en último momento, el ex Alcalde de Limache comunicó que no se postularía a la Elección Parlamentaria del 16 de noviembre, aunque en ese momento no se conocían mayores detalles respecto a su decisión que impactó a todos en la coalición.

Pero los intentos de convencerlo fueron infructuosos y finalmente RN inscribió en sus tres cupos al ex diputado por la zona, Luis Pardo; al ex consejero regional (core) Percy Marín; y, en lugar de Morales, a la ex concejala de Limache, Amal Salem.

De igual forma, el ex Alcalde de Limache explicó a través de un video difundido en sus redes sociales los motivos por los cuales anunció a última hora que no competiría por uno de los escaños que entrega el Distrito 6 del interior de la Quinta Región.

Junto a agradecerle a las personas que abrieron las puertas de sus casas para escuchar sus propuestas como precandidato, Daniel Morales señaló que "un proyecto de candidatura a Diputado tiene una serie de complejidades desde el punto de humano, social y económico, y muchas veces estas complejidades se contraponen con los proyectos de desarrollo familiar que uno quiere llevar adelante".

Además de afirmar que lo más importante es seguir proyectando a su familia, planteó que "una segunda fase de candidatura a Diputado, que significaba inscribir mi candidatura y llevarla adelante durante estos casi 100 días de campaña, aumentaba estos costos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, y claramente muchas veces puede llegar a atentar a lo que significa la proyección de nuestro desarrollo como familia".

En ese sentido, expuso que "eso lo queremos seguir cuidando y por esa razón hemos suspendido esta candidatura, no tiene otra interpretación. Es una situación tremendamente humana y, de verdad, sólo reitero los agradecimientos a quienes nos abrieron las puertas de sus casas, que nos permitieron participar en reuniones, y descarto de plano cualquier otro tipo de intencionalidad del punto de vista político local".

Por último, sostuvo que "queremos seguir desarrollándonos como familia y también quiero seguir desarrollando otros proyectos personales en los cuales he estado trabajando, y espero poder seguir proyectando hacia el futuro. Simplemente agradecerles a todos el cariño y decirles que nuestro trabajo social, nuestro trabajo en humano y nuestro compromiso en lo humano también va a seguir estando presente".

De esta manera, Daniel Morales se alejará –al menos por un tiempo– de la política activa que lo mantenían tanto a él como a Renovación Nacional y Chile Vamos con esperanzas de lograr un buen cometido electoral que permitiera reforzar el pacto y, por qué no, de quedarse con uno de los escaños en el Distrito 6 de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA