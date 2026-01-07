Fiscalización en Nogales permite detener a conductor con prendas de vestir falsificadas

Una fiscalización policial a un furgón en la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, permitió a carabineros de la Tenencia Carreteras Hijuelas detener a un conductor que trasladaba diferentes prendas de vestir de marcas falsificadas.

Al requerir de documentos que acreditaran su legalidad, el individuo no presentó ninguna guía de despacho o documento mercantil respecto a su adquisición.

Por tal motivo, la institución policial indicó que el hombre fue detenido por infracción a la ley de propiedad industrial, incautándose la totalidad de las especies.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 121 de la ruta 5 Norte, en la comuna de Nogales, fiscalizando a un adulto identificado con las iniciales E.A.S.R..

Tras detectarse que mantenía prendas de vestir y zapatillas falsificadas de las marcas Nike, Jordan, Armani y Calvin Klein, se procedió a su detencion, siendo trasladado a la Tenencia de Carabineros para continuar con el procedimiento.

