Decomiso de comercio ilegal desata violento ataque con cuchillo contra carabinero en el borde costero de Viña: sujeto fue detenido

Con un delincuente detenido por amenazas terminó un nuevo operativo de fiscalización policial-municipal en el borde costero de Viña del Mar.

Funcionarios de Carabineros, en compañía de personal municipal, acudieron a los alrededores del Muelle Vergara para controlar el comercio ilegal.

En este contexto, los uniformados procedieron al decomiso de un puesto comercial que no contaba con los permisos municipales correspondientes.

Esto causó la indignación de un sujeto, quien tomó un cuchillo y lo lanzó hacia los funcionarios de seguridad, logrando ser esquivado sin lastimar a nadie.

Tras el hecho, el peligroso delincuente fue detenido de manera instantánea, detectando que mantiene un nutrido prontuario policial por diversos delitos.

PURANOTICIA