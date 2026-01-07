Dramático intento de suicidio en la estación El Salto de Viña del Mar mantiene con funcionamiento parcial el Tren Limache-Puerto

Equipos de emergencia de Viña del Mar trabajaron en la atención de una persona que fue atropellada por el Tren Limache - Puerto luego que se lanzara voluntariamente a las vías en la estación El Salto, en lo que obedece a un intento de suicidio.

EFE Valparaíso informó que se trató de una persona que se precipitó a las vías, acción que tendrá que ser investigada en su momento por los organismos respectivos.

No obstante, Puranoticia.cl accedió a las imágenes de las cámaras de seguridad –que por la crudeza y respeto a la familia de la víctima no mostraremos–, las que confirman que este hombre aguardó la llegada del tren para lanzarse a la vía férrea.

Producto de esta grave situación, los trenes del servicio de Metro Valparaíso estuvieron detenidos en toda la red, vale decir, desde Puerto a Limache. Asimismo, se indicó que la estación El Salto se mantendrá cerrada debido a este procedimiento.

Luego, actualizaron la información, señalando que debido a este procedimiento policial "los trenes circularán en tramo Quilpué–Limache con frecuencia de 15 minutos y entre Chorrillos–Puerto, con frecuencia de 30 minutos".

Auditores de la radio de Puranoticia.cl reportan también que el operativo en la Ciudad Jardín ha originado una serie de inconvenientes en otras estaciones, como en Quilpué, donde se aprecian grandes aglomeraciones esperando el paso del tren.

PURANOTICIA