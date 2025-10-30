Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Longton pide a Contraloría un sumario y auditoría al Registro Civil y Chile Atiende por entrega de Clave Única a migrantes irregulares

Longton pide a Contraloría un sumario y auditoría al Registro Civil y Chile Atiende por entrega de Clave Única a migrantes irregulares

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Diputado RN por el Distrito 6 sostuvo que "es escandalosamente inaceptable que este Gobierno haya permitido que migrantes ilegales hayan accedido a la Clave Única".

Longton pide a Contraloría un sumario y auditoría al Registro Civil y Chile Atiende por entrega de Clave Única a migrantes irregulares
Jueves 30 de octubre de 2025 10:55
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El diputado Andrés Longton (RN) ofició a la Contraloría General de la República para que se instruya una investigación sumaria y auditoría al Servicio de Registro Civil e Identificación y a Chile Atiende, luego de conocerse que personas con RUN provisorio —otorgado a migrantes en proceso de regularización o en situación irregular— habrían accedido indebidamente a la Clave Única, credencial digital que permite ingresar a múltiples plataformas del Estado.

LEER TAMBIÉN: Denuncian a Contraloría entrega de Clave Única a migrantes irregulares

El parlamentario de Chile Vamos advirtió que esta irregularidad podría haber derivado en el acceso a beneficios sociales financiados con recursos públicos, postergando a los chilenos y extranjeros que sí cumplen con la ley.

Es escandalosamente inaceptable que este Gobierno haya permitido que migrantes ilegales hayan accedido a la Clave Única y con ello al Registro Social de Hogares para tener acceso a los beneficios sociales financiados con recursos de todos los chilenos, como de empleo, de vivienda y otros más, a personas que incumplen la ley, que violentan nuestras fronteras todos los días ahora con el incentivo de que este gobierno les está entregando beneficios sociales postergando a las nacionales y a quienes sí cumplen con la ley", sostuvo Longton.

Esta situación constituiría una grave falla en el diseño y control del sistema, que no debió permitir la obtención de Clave Única sin verificación de identidad definitiva ni autorización migratoria formal, infringiendo el Decreto N° 9 de 2023 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que restringe su emisión a personas con RUN validado y definitivo.

Por último, el legislador del Distrito 6 recalcó que no se trata de un error administrativo menor, sino de una señal política equivocada que “termina normalizando la ilegalidad y debilitando la confianza en las instituciones”.

PURANOTICIA

Cargar comentarios